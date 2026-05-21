Παγκόσμια κατακραυγή για το βίντεο της ντροπής με τους ακτιβιστές - Ανησυχία για τη ζωή τους

Κύμα διεθνούς κατακραυγής έχει ξεσπάσει στον απόηχο του αποτροπιαστικού βίντεο που δημοσιοποίησε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, στο οποίο εμφανίζεται να χλευάζει και να κακομεταχειρίζεται ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα - ανάμεσά τους και Έλληνες πολίτες.

To βίντεο προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση της διεθνούς κοινότητας ενώ και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών απέστειλε διάβημα διαμαρτυρίας.

Το ΥΠΕΞ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία χαρακτηρίζει «απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα» τη στάση του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας απέναντι στους συμμετέχοντες στον στολίσκο. Η Ελλάδα ζητά επίσης την ταχεία διεκπεραίωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στην αποστολή του στολίσκου.

Εικόνες - σοκ στο λιμάνι του Ασντόντ

Οι εικόνες που έρχονται από ισραηλινά βίντεο δείχνουν την βάναυση συμπεριφορά σε βάρος των ακτιβιστών και προκαλούν σοκ. Οι ακτιβιστές εμφανίζονται δεμένοι πισθάγκωνα, γονατισμένοι και με τα κεφάλια τους να ακουμπούν στο πάτωμα, μέσα σε έναν πρόχειρο χώρο κράτησης στο λιμάνι του Ασντόντ, καθώς και στο κατάστρωμα ενός πλοίου.

🚢 Israeli Security Minister Itamar Ben-Gvir verbally abuses detained Gaza aid flotilla activists at Ashdod Port



📹 Footage shows activists handcuffed and lying on the ground with their heads down



➡️ Israeli forces attacked 50 vessels carrying 428 people from 44 countries in… pic.twitter.com/a5caNKbUmM — Anadolu English (@anadoluagency) May 20, 2026

Στο επίμαχο βίντεο που καταγράφει τον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ να ειρωνεύεται και να απειλεί περπατώντας ανάμεσα σε κάποιους από τους περίπου 430 κρατούμενους ακτιβιστές, μετά τη μεταφορά τους με πλοία του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού.

Εντωμεταξύ, οι ακτιβιστές παραμένουν για τρίτη ημέρα κρατούμενοι ενώ ογδόντα επτά ακτιβιστές οι οποίοι βρίσκονταν στον Παγκόσμιο Στόλο με προορισμό τη Γάζα και σήμερα κρατούνται από το Ισραήλ, ξεκίνησαν απεργία πείνας για να διαμαρτυρηθούν για την κράτησή τους και να δείξουν αλληλεγγύη στους Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

«Δεν θα ανεχτούμε την κακομεταχείριση πολιτών»

Την ίδια ώρα, οργισμένες ανακοινώσεις έκαναν Ισπανία, Βρετανία, Κύπρος, Αυστραλία, Γερμανία, Ολλανδία, Καναδάς, Ιρλανδία, Γαλλία και Ιταλία αλλά ακόμη και οι ΗΠΑ. Γαλλία και Ιταλία ακόμη ζήτησαν διευκρινίσεις από τους Ισραηλινούς πρεσβευτές στις χώρες τους, ενώ η υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας αξίωσε να αφεθούν αμέσως ελεύθεροι οι Ιρλανδοί υπήκοοι.

BREAKING NEWS: ISRAELI SECURITY FORCES last night humiliated and brutalized captured members of a flotilla bringing food and medicine to Gaza.



The boats and supplies were confiscated and members of the group had their hands zip-tied behind their backs. They were forced to kneel… pic.twitter.com/wwD7kJCB2G — Nury Vittachi (@NuryVittachi) May 20, 2026

Η ιταλική κυβέρνηση ξεκαθάρισε την Τρίτη (19/5) ότι η συμπεριφορά του Ισραήλ απέναντι στους ακτιβιστές του στόλου που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα είναι μη αποδεκτή, ανακοινώνοντας ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για διευκρινίσεις.

Επιπλέον, σε μια ιδιαίτερα αυστηρή κοινή δήλωση, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, και ο υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, επεσήμαναν ότι η χώρα τους «απαιτεί συγγνώμη για τη μεταχείριση» των ακτιβιστών και για την «απόλυτη έλλειψη σεβασμού» απέναντι στα αιτήματα της Ρώμης.

«Οι εικόνες του Ισραηλινού υπουργού Μπεν-Γβιρ είναι απαράδεκτες. Είναι ανεπίτρεπτο αυτοί οι διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί πολίτες, να υφίστανται μεταχείριση που προσβάλλει την προσωπική τους αξιοπρέπεια», υπογράμμισαν. Η Μελόνι συμπλήρωσε ότι η κυβέρνησή της «λαμβάνει αμέσως, στα υψηλότερα θεσμικά επίπεδα, όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την άμεση απελευθέρωση των εμπλεκόμενων Ιταλών πολιτών».

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ζήτησε να κληθεί ο πρέσβης του Ισραήλ «για να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας και να λάβουμε εξηγήσεις». «Ό,τι κι αν πιστεύει κανείς για αυτό το στόλο -και έχουμε εκφράσει επανειλημμένα την αποδοκιμασία μας για αυτή την πρωτοβουλία -οι πολίτες μας που συμμετέχουν σε αυτόν πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και να απελευθερωθούν το συντομότερο δυνατό», σημείωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Μπαρό.

Η Βρετανίδα ομόλογός του, Ιβέτ Κούπερ, δήλωσε «ειλικρινά συγκλονισμένη» από το βίντεο, το οποίο, όπως είπε, «παραβιάζει τα πιο βασικά πρότυπα σεβασμού και αξιοπρέπειας στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι».

Από την πλευρά της, η υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας, Χέλεν Μακέντι, δήλωσε σε δική της τοποθέτηση πως είναι «αποτροπιασμένη και συγκλονισμένη από το βίντεο» του Μπεν Γκβίρ, «στο οποίο οι παράνομα κρατούμενοι συμμετέχοντες της παγκόσμιας αποστολής Sumud, μεταξύ των οποίων και Ιρλανδοί πολίτες, δεν αντιμετωπίζονται με την πρέπουσα αξιοπρέπεια και σεβασμό».

Ο πρέσβης της Γερμανίας στο Ισραήλ, Στέφεν Ζάιμπερτ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X πως τέτοιες ενέργειες είναι «εντελώς απαράδεκτες».

Επιπλέον, το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου ανέφερε σε ανάρτησή του, ότι οι «πράξεις που επέδειξε» ο Ισραηλινός υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ «εναντίον των συμμετεχόντων στον στολίσκο είναι εντελώς απαράδεκτες και ασυμβίβαστες με τους δημοκρατικούς κανόνες και τις θεμελιώδεις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

«Τέτοια καταδικαστέα συμπεριφορά δεν μπορεί ποτέ να γίνει ανεκτή και θα πρέπει να λογοδοτήσει δεόντως», έγραψε σε ανακοίνωσή του στο X.

«Ενώ οι δηλώσεις που εξέδωσαν μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης που αποστασιοποιούνται από μια τέτοια ασεβή συμπεριφορά σημειώνονται, θα πρέπει να ληφθούν αμέσως διορθωτικά μέτρα», πρόσθεσε το υπουργείο.

Αντιδράσεις για το βίντεο με τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, υπήρξαν και από την Ισπανία, καθώς ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ τόνισε ότι είναι «απαράδεκτο».

«Δεν θα ανεχθούμε την κακομεταχείριση πολιτών μας από οποιονδήποτε», υπογράμμισε ο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ακόμη και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι -εκ των σταθερότερων υποστηρικτών της χώρας- χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Μπεν-Γκβιρ «αποτρόπαια», τονίζοντας ότι «πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του».

Ευρωπαϊκή Ένωση: «Δεν είναι κατάδικοι εγκληματίες»

Αντίδραση όμως υπήρξε και από την Ευρωπαία Επίτροπο για την Ισότητα, Χάντζα Λαμπίμπ.

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση στην πλατφόρμα X, η Βελγίδα αξιωματούχος υπογράμμισε ότι «κανένας δεν θα έπρεπε να τιμωρείται επειδή υπερασπίζεται την ανθρωπότητα», ενώ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αντικρίσει την αλήθεια των εικόνων.

«Δείτε αυτό το βίντεο. Αυτοί δεν είναι καταδικασμένοι εγκληματίες. Είναι ακτιβιστές που προσπαθούν να φέρουν ψωμί στους πεινασμένους».

Εσωτερικός εμφύλιος στο Ισραήλ

Η διεθνής κατακραυγή ανάγκασε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να «αδειάσει» δημόσια τον υπουργό του, λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του υλικού, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι έχει δώσει οδηγίες για την άμεση απέλαση των ακτιβιστών.

«Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προκλητικές νηοπομπές υποστηρικτών της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς να εισέλθουν στα χωρικά μας ύδατα και να φτάσουν στη Γάζα.Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκβιρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές της νηοπομπής δεν συνάδει με τις αξίες και τις αρχές του Ισραήλ», υπογράμμισε ο Νετανιάχου.

Ακόμη πιο σκληρή ήταν η τοποθέτηση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ, ο οποίος εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Μπεν-Γκβιρ μέσω ανάρτησής του στο X.

«Προκάλεσες εν γνώσει σου ζημιά στο κράτος μας με αυτή την επαίσχυντη επίδειξη – και όχι για πρώτη φορά. Δεν είσαι εσύ το πρόσωπο του Ισραήλ», τόνισε.

«Υπόκλιση στους τρομοκράτες» – Αμετανόητος ο Μπεν-Γκβιρ

Αντί να υποχωρήσει, ο Μπεν-Γκβιρ επέλεξε να μεταφέρει την ένταση στο ισραηλινό κοινοβούλιο (Κνεσέτ).

Απαντώντας στις επικρίσεις του Γκιντεόν Σάαρ, ο ακροδεξιός υπουργός τον κατηγόρησε ότι «υποκλίνεται στους τρομοκράτες», ενώ συμπλήρωσε με νόημα ότι οποιαδήποτε συγγνώμη του Ισραήλ προς τους ακτιβιστές θα έστελνε ένα μήνυμα «αδυναμίας», «υποταγής» και «παράδοσης».

Μέσω της πλατφόρμας Χ, ο Μπεν-Γκβιρ κατηγόρησε τον Σάαρ ότι υποκύπτει σε «υποστηρικτές της τρομοκρατίας», λέγοντας «αναμένεται από τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ να καταλάβει ότι το Ισραήλ έχει σταματήσει να είναι σάκος του μποξ. Όποιος έρχεται στο έδαφός μας για να υποστηρίξει την τρομοκρατία και να ταυτιστεί με τη Χαμάς θα δεχτεί αντεπίθεση – δεν θα γυρίσουμε το άλλο μάγουλο».

Πηγή: ethnos.gr