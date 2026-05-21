Η ατάκα Πρετεντέρη που άφησε άφωνη την Τζίμα: «Με σκέφτεσαι στο κόμμα της Καρυστιανού;» (vid)

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια συζήτησης για τη νέα πολιτική κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού, έκανε την Ράνια Τζίμα να χαμογελάσει.
Όλα ξεκίνησαν, όταν ο δημοσιογράφος Αντώνης Γκιόκας μετέφερε πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση της Πέμπτης 21 Μαΐου, η οποία αφορά τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος της κυρίας Καρυστιανού.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε, την παρουσίαση της εκδήλωσης θα αναλάβει ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, μαζί με μια "γυναίκα μυστήριο", της οποίας το όνομα δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.
Τότε ο Γιάννης Πρετεντέρης παρενέβη με χιούμορ, αναρωτώμενος εάν πρόκειται για γυναίκα που εργάζεται ήδη ως παρουσιάστρια, ή εάν θα εμφανιστεί μόνο για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
"Αν είναι γυναίκα που είναι ήδη παρουσιάστρια, ποιες θα είναι; Είτε η Τζίμα θα είναι, είτε η Κατερίνα Παναγοπούλου, είτε η Σία Κοσιώνη. Δεν νομίζω να είναι κάποια από αυτές", ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η ατάκα προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Ράνιας Τζίμα, η οποία απάντησε γελώντας: "Πες μου ότι με σκέφτεσαι στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού".
Το όλο σκηνικό προκάλεσε αντίστοιχες αντιδράσεις τόσο από τον Αντώνη Γκιόκα, ο οποίος ήταν ο... υπεύθυνος για αυτόν τον διάλογο όσο και του Σωτήρη Μπολάκη, ο οποίος επίσης συμμετείχε στη συζήτηση.
Πηγή: thetoc.gr