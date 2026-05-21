Η ατάκα Πρετεντέρη που άφησε άφωνη την Τζίμα: «Με σκέφτεσαι στο κόμμα της Καρυστιανού;» (vid)

Σε κέφια ήταν ο Γιάννης Πρετεντέρης το βράδυ της Τετάρτης 20/5, όπως απέδειξε με τα σχόλιά του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια συζήτησης για τη νέα πολιτική κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού, έκανε την Ράνια Τζίμα να χαμογελάσει.

Όλα ξεκίνησαν, όταν ο δημοσιογράφος Αντώνης Γκιόκας μετέφερε πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση της Πέμπτης 21 Μαΐου, η οποία αφορά τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος της κυρίας Καρυστιανού.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, την παρουσίαση της εκδήλωσης θα αναλάβει ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, μαζί με μια "γυναίκα μυστήριο", της οποίας το όνομα δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Τότε ο Γιάννης Πρετεντέρης παρενέβη με χιούμορ, αναρωτώμενος εάν πρόκειται για γυναίκα που εργάζεται ήδη ως παρουσιάστρια, ή εάν θα εμφανιστεί μόνο για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

"Αν είναι γυναίκα που είναι ήδη παρουσιάστρια, ποιες θα είναι; Είτε η Τζίμα θα είναι, είτε η Κατερίνα Παναγοπούλου, είτε η Σία Κοσιώνη. Δεν νομίζω να είναι κάποια από αυτές", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ατάκα προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Ράνιας Τζίμα, η οποία απάντησε γελώντας: "Πες μου ότι με σκέφτεσαι στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού".

Το όλο σκηνικό προκάλεσε αντίστοιχες αντιδράσεις τόσο από τον Αντώνη Γκιόκα, ο οποίος ήταν ο... υπεύθυνος για αυτόν τον διάλογο όσο και του Σωτήρη Μπολάκη, ο οποίος επίσης συμμετείχε στη συζήτηση.

Πηγή: thetoc.gr