Κόβουν τις συνεντεύξεις τους για τα prize money του RG οι παίκτες

Οι κορυφαίοι τενίστες στον κόσμο ετοιμάζονται να στείλουν ηχηρό μήνυμα λίγο πριν από την έναρξη του Roland Garros, περιορίζοντας δραστικά τις εμφανίσεις τους στα media ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα χρηματικά έπαθλα στο Παρίσι.

Πληροφορίες από τη γαλλική πρωτεύουσα αναφέρουν ότι οι παίκτες σκοπεύουν να αποχωρούν από συνεντεύξεις τύπου και τηλεοπτικές υποχρεώσεις μετά από μόλις 15 λεπτά κατά τη διάρκεια των media days (Παρασκευή και Σάββατο) στο Παρίσι. Ο αριθμός μόνο τυχαίος δεν είναι, καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το ποσοστό των συνολικών εσόδων των Grand Slam που καταλήγει στους παίκτες μέσω prize money.

Η κίνηση έχει ήδη συζητηθεί μεταξύ των περισσότερων παικτών του Top 200, χωρίς ωστόσο να υπάρχει υποχρεωτική κοινή γραμμή. Ο κάθε αθλητής θα αποφασίσει ξεχωριστά αν θα συμμετάσχει στη μορφή διαμαρτυρίας.

Στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας βρίσκεται η οικονομική κατανομή των εσόδων στα τέσσερα major tournaments. Οι κορυφαίοι εκπρόσωποι ATP και WTA ζητούν μεγαλύτερο μερίδιο από τα τεράστια έσοδα που παράγουν τα Grand Slam, αλλά και ουσιαστικές παροχές σε τομείς όπως η υγειονομική κάλυψη, οι συντάξεις και η στήριξη μητρότητας. Παράλληλα, πιέζουν για μεγαλύτερη συμμετοχή στις αποφάσεις που αφορούν το αγωνιστικό καλεντάρι και τη συνολική λειτουργία του αθλήματος.

Παρότι το Roland Garros ανακοίνωσε αύξηση 9,5% στα φετινά prize money, αρκετοί παίκτες θεωρούν πως η αύξηση δεν ανταποκρίνεται στην οικονομική δυναμική του αθλήματος, ειδικά όταν το US Open και το Australian Open προχώρησαν πρόσφατα σε σημαντικά μεγαλύτερες αυξήσεις.

Η πίεση αναμένεται να στραφεί και προς τους κανάλια που έχουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα, όπως το TNT Sports, με τους παίκτες να επιχειρούν να επηρεάσουν εμμέσως τους βασικούς εμπορικούς πυλώνες της FFT.

Συνάντηση με την FFT

Σε ανακοίνωσή της η ομοσπονδία εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση των παικτών, τονίζοντας παράλληλα ότι επιθυμεί να διατηρήσει ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και διαλόγου μαζί τους. Σύμφωνα, πάντως, με την Equipe θα υπάρξει κρίσιμη συνάντηση της FFT με εκπροσώπους των παικτών μετά τη Media Day.

Παραμένει, πάντως, άγνωστο αν αυτή η διαμαρτυρία θα συνεχιστεί και μετά την έναρξη του κυρίως ταμπλό την Κυριακή, ωστόσο το κλίμα δείχνει πως η ένταση ανάμεσα στους παίκτες και τις διοργανώτριες αρχές αυξάνεται συνεχώς.

Οι παίκτες έχουν ήδη καταθέσει συγκεκριμένα αιτήματα, ζητώντας έως το 2030 το 22% των συνολικών εσόδων των Grand Slam να επιστρέφει στους αθλητές μέσω prize money, ενώ επιδιώκουν και ένα πιο ουσιαστικό πλαίσιο προστασίας και εκπροσώπησης.

Το θέμα έχει πλέον αρχίσει να συζητιέται δημόσια, με αρκετούς κορυφαίους τενίστες να παίρνουν θέση. Η Aρίνα Σαμπαλένκα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και μποϊκοτάζ σε Grand Slam στο μέλλον, η Κόκο Γκοφ δήλωσε έτοιμη να στηρίξει συλλογική δράση, ενώ ο Γιάνικ Σίνερ υποστήριξε ότι οι παίκτες δεν λαμβάνουν τον σεβασμό που αξίζουν αναλογικά με όσα προσφέρουν στο άθλημα.

Το μόνο βέβαιο είναι πως το φετινό Roland Garros ξεκινά μέσα σε κλίμα έντασης, με τους αθλητές αποφασισμένους να διεκδικήσουν πιο ενεργό ρόλο και μεγαλύτερο κομμάτι από τα έσοδα του αθλήματος.