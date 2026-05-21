Κύπρος κατά Μπεν Γκβιρ για το βίντεο με ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας

Το κυπριακό ΥΠΕΞ καταδίκασε τη στάση του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας απέναντι στους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, κάνοντας λόγο για παραβίαση θεμελιωδών αξιών και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου καταδίκασε δημόσια τη στάση του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ απέναντι στους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα X, το κυπριακό ΥΠΕΞ ανέφερε ότι οι ενέργειες και η συμπεριφορά που επιδείχθηκαν απέναντι στους ακτιβιστές είναι «απολύτως απαράδεκτες και ασύμβατες με τις δημοκρατικές αρχές και τις θεμελιώδεις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

«Τέτοιου είδους καταδικαστέα συμπεριφορά δεν μπορεί ποτέ να γίνει ανεκτή και πρέπει να υπάρξει λογοδοσία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αντιδράσεις για το βίντεο με τους ακτιβιστές

Η αντίδραση της Λευκωσίας ήρθε μετά την ανάρτηση βίντεο από τον Μπεν Γκβιρ, στο οποίο εμφανίζονται κρατούμενοι ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας γονατισμένοι στο έδαφος, με δεμένα τα χέρια πίσω από την πλάτη.

Το βίντεο προκάλεσε κύμα επικρίσεων, ακόμη και στο εσωτερικό του Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ πήρε αποστάσεις από τη δημοσιοποίηση του υλικού, αν και δεν καταδίκασε ευθέως τη μεταχείριση των ακτιβιστών, επικρίνοντας κυρίως την απόφαση να δοθεί το βίντεο στη δημοσιότητα.

Το κυπριακό ΥΠΕΞ σημείωσε επίσης ότι, παρά τις δηλώσεις αποστασιοποίησης από ορισμένα μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης, απαιτούνται «άμεσα διορθωτικά βήματα» από την ισραηλινή πλευρά.

Πηγή: newsbomb.gr