«Πρόταση ανανέωσης της Βαλένθια σε Μοντέρο, που είναι όμως κοντά στον Ολυμπιακό»!

Το «sportando» αναφέρει πως ο Ζαν Μοντέρο είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό, παρά την πρόταση ανανέωσης της Βαλένθια!

Όπως αναφέρει το ιταλικό Μέσο, η ισπανική ομάδα δεν θέλει να χάσει τον Δομινικανό γκαρντ και του έκανε πρόταση ανανέωσης με ετήσιες αποδοχές 2 εκατ. δολαρίων, με τον παίκτη όμως να είναι μία ανάσα από τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό.

Ο Μοντέρο είναι από τους πρωταγωνιστές της Βαλένθια στη φετινή εντυπωσιακή σεζόν που την βρίσκει για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Final Four, με τον Δομινικανό άσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να αφήνει την ισπανική πόλη το καλοκαίρι.

Ο 22χρονος άσος μάλιστα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό, που έχει ήδη αποσπάσει το «ναι» κι από τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ για την περιφέρεια.

Ο Μοντέρο διανύει τρομερή σεζόν με τη Βαλένθια στην Εuroleague, μετρώντας 14,4 πόντους, 4,7 ασίστ και 3 ριμπάουντ μέσο όρο κι αναδείχθηκε καλύτερος νέος παίκτης της χρονιάς στη διοργάνωση.