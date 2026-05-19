Καρυστιανού και Αυγερινός μηνύουν τον Καραχάλιο για το «ίδρυση κόμματος με εντολή Μόσχας»

Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση κατέθεσαν σήμερα (19/5) στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, η Μαρία Καρυστιανού και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, στρεφόμενοι κατά του Νίκου Καραχάλιου.

Η ενέργεια αυτή έρχεται μετά τις χθεσινές δηλώσεις του πρώην γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού της ΝΔ, στις οποίες ισχυρίστηκε ότι πίσω από την ίδρυση πολιτικού κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού υπήρξε "εντολή" της Μόσχας.

Στη μήνυση αναφέρεται ότι ο Νίκος Καραχάλιος καλείται να προσκομίσει αποδείξεις για τη δήθεν "εντολή" της Μόσχας περί άμεσης ίδρυση κόμματος, την οποία φέρεται να μετέφερε ο Θανάσης Αυγερινός στη Μαρία Καρυστιανού. Σε περίπτωση που δεν το πράξει, θα αντιμετωπίσει τις νομικές συνέπειες για ψευδείς και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς. Ο ίδιος φέρεται να αναζητείται με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Ταυτόχρονα, η πλευρά της κ. Καρυστιανού και του κ. Αυγερινού εκφράζει αιχμές προς την ΕΛ.ΑΣ. για την πρόοδο των ενεργειών εντοπισμού και σύλληψής του, καθώς και επικριτικά σχόλια προς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Η επίμαχη ανάρτηση Καραχάλιου

Στη χθεσινή επίθεση κατά της Μαρίας Καρυστιανού, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νίκος Καραχάλιος, υποστήριξε ότι "δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος".

Κάνοντας αναφορά στην παρουσία του δημοσιογράφου και επί δεκαετίες ανταποκριτή στη Μόσχα, Θανάση Αυγερινού, ο οποίος αναμένεται να είναι εκπρόσωπος του νέου κόμματος, εξήγησε πως "η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου".

Αποκάλεσε, μάλιστα, τον Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος βρέθηκε μεταξύ άλλων χθες στο γραφείο της Μαρίας Καρυστιανού, "Φιλοχουντικό, Θρησκόληπτο, Αντιεβραίο".

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Νίκος Καραχάλιος:

"ΑΝΟΙΞΕ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ..!

Ανοιξανε+σας περιμενουνε..!

Η Καρυστιανου δεχτηκε εντολη απο τη Μοσχα/Αυγερινο να προχωρησει αμεσα στην ιδρυση κομματος

Η επισπευση ανοιξε τις πορτες του φρενοκομειου!

Για να μαζεψουν 200 υπογραφες (που δεν ειχαν αφου μεχρι χθες τους εδιωχναν ολους..) ειπαν "οποιος ερθει καλοδεχουμενος".

Κ ετσι πηραν φορα τα μπουμπουκια +βγηκαν απ'τα υπογεια..

Ενας απ'αυτους ο Γιαννης Βογιατζης..

Απολαυστε τυπο που θα ηταν γραφικος αν δεν ηταν επικινδυνος

-Φιλοχουντικος

-Θρησκοληπτος

-Αντιεβραιος

Ταιριαζει γαντι στον ιστο της πουτινικης αραχνης".

