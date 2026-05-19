Καλάθης: «Προς το παρόν δεν σκέφτομαι το μέλλον, θα δούμε τι θα συμβεί...»

Ο Νικ Καλάθης στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Παρτιζάν κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα εμφανίστηκε προσηλωμένος στις υποχρεώσεις της ομάδας του.

Υπενθυμίζουμε πως όπως έχει αποκαλύψει το SDNA μέσω της εκπομπής «Άγνωστες Υποθέσεις», ο Έλληνας άσος θα συνεχίσει την επόμενη σεζόν στον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αυτή είναι η 17η επαγγελματική μου σεζόν, οπότε έχω συνηθίσει σε όλα αυτά. Είναι ευλογία για μένα να βρίσκομαι στο γήπεδο και να παίζω με αυτούς τους τύπους, και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της σεζόν.

Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι ως ομάδα. Θα υπάρξουν πολλές ιστορίες για κάθε παίκτη, αλλά ο κύριος στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε αυτή τη σεζόν με τον σωστό τρόπο».

Για την επόμενη σεζόν: «Προς το παρόν δεν το σκέφτομαι. Είμαι επικεντρωμένος τώρα στο να κερδίσω την Aδριατική Λίγκα και ελπίζω να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Στο τέλος της σεζόν θα δω τι θα συμβεί».