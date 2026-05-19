Οι πανηγυρισμοί στο Μαξίμου για τον Τραμπ και η «Ομάδα Αλήθειας»

Πήρα μπόλικους γαλάζιους παράγοντες να μου σχολιάσουν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.

Η γενική αίσθηση που αποκόμισα ήταν πως εκπροσωπούνται στο όργανο όλα τα «καπετανάτα», αλλά και πως έγινε αισθητή η παρουσίας μιας νέας ομάδας της οποίας ηγείται ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

Οι Κίμων Μπένος και Κωνσταντίνος Δογάνης της Ομάδας Αλήθειας, που βγήκαν μέσα στην πρώτη εικοδάσα, είναι τα επιφανέστερα στελέχη αυτής της «φράξιας», μου έλεγαν.

Και συμπλήρωναν πως τα τραγούδια του πρώην Γ.Γ. του Πρωθυπουργού με ΟΝΝΕΔίτες έδειξαν πως κινεί και θα συνεχίσει να κινεί τα νήματα στο στελεχικό δυναμικό της ΝΔ.

