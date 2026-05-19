Ποιος κερδίζει στο μπρα ντε φερ Μπαρτζώκα-Γιασικεβίτσιους;

Οι δύο προπονητές τα… λένε για 20ή φορά σε επίπεδο Euroleague στον ημιτελικό του Final Four

Αν έχουν ένα χαρακτηριστικό οι αναμετρήσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, αυτό είναι η… ποικιλία. Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Final Four είναι συνολικά η 20ή φορά που θα βρεθούν αντιμέτωποι οι δύο προπονητές την τελευταία δεκαετία, όταν και ο Λιθουανός ανέλαβε ρόλο πρώτου προπονητή. Σ’ αυτό το διάστημα έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με διαφορετικές ομάδες και σε ολότελα διαφορετικές συγκυρίες.

Το πρώτο μεταξύ τους ραντεβού τοποθετείται χρονικά στο Νοέμβριο του 2016. Στον πάγκο της Μπαρτσελόνα ο Μπαρτζώκας και ο Σάρας μόλις έχει αναλάβει πρώτος προπονητής στη Ζάλγκιρις Κάουνας, ύστερα από τέσσερα χρόνια σαν ασίσταντ. Οι δύο κόουτς προστάτεψαν την έδρα τους σ’ εκείνες τις παρθενικές τους αναμετρήσεις.

Στον πάγκο της Χίμκι, όπου μετακόμισε ο Μπαρτζώκας για δύο σεζόν (2017-19), κατάφερε να πετύχει δύο διπλά στο Κάουνας. Στο πρώτο του παιχνίδι, όμως, με τον Ολυμπιακό στη Λιθουανία, στη σεζόν που διακόπηκε (2019-20) και λίγες εβδομάδες αφ’ ότου είχε αναλάβει τους «ερυθρόλευκους» γνώρισε μια από τις πιο βαριές ήττες του στην Euroleague, ο Γιασικεβίτσιους θριάμβευσε με 94-69.

Οι δύο κόουτς έχουν αναμετρηθεί σε εναρκτήριο παιχνίδι σεζόν (2022-23), αλλά και τελευταίο ματς (2021-22). Ο μήνας με τις περισσότερες αναμετρήσεις τους είναι ο Φεβρουάριος. Όσον αφορά τον… Μάιο, τις αναμετρήσεις τους σε Final Four δηλαδή, ο ημιτελικός της Παρασκευής είναι ο πρώτος αγώνας που «μετράει». Κι αυτό διότι τα άλλα δύο… συναπαντήματά τους έγιναν στον ξενέρωτο αγώνα για την 3η θέση, που (ευτυχώς) από φέτος καταργείται. Σ’ αυτά τα ματς της παρηγοριάς η Φενέρμπαχτσε του Γιασικεβίτσιους είχε μία νίκη το 2022 και ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα ανταπέδωσε το 2024.

Συνολικά ο Μπαρτζώκας προηγείται με 11 νίκες έναντι 8 του Γιασικεβίτσιους. Να δούμε η αναμέτρηση που στρογγυλεύει τον αριθμό των απευθείας αντιπαραθέσεων για ποιον κόουτς θα είναι και η τυχερή.