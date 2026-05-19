Από τη Βουλιαγμένη έως τον Πειραιά: 12 χρόνια δουλειάς με μηδέν έξοδα για μία γκαρσονιέρα

Δώδεκα ολόκληρα χρόνια θα χρειαστεί να εργάζεται ένας μισθωτός με αποδοχές 1.000 ευρώ τον μήνα, χωρίς να ξοδέψει ούτε ένα ευρώ, προκειμένου να αγοράσει μία γκαρσονιέρα 50 τετραγωνικών μέτρων στην Αττική.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη νέα πραγματικότητα στην ελληνική αγορά ακινήτων, όπου η άνοδος των τιμών μετατρέπει ακόμη και τις μικρές κατοικίες σε στόχο δύσκολα προσβάσιμο για τη μέση οικογένεια. Η εκτόξευση των αξιών συνεχίζεται σχεδόν σε όλες τις περιοχές της Αττικής, με την αγορά να κινείται πλέον σε εντελώς διαφορετικά επίπεδα σε σχέση με λίγα χρόνια πριν.

Το ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές, τα μεγάλα έργα ανάπλασης, η τουριστική ανάπτυξη και η περιορισμένη προσφορά νεόδμητων ακινήτων κρατούν τις τιμές σε διαρκή ανοδική τροχιά.

Σήμερα, η μέση τιμή πώλησης κατοικίας στην Αττική ξεκινά από περίπου 2.967 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στις πιο ακριβές περιοχές μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τις 20.000 ευρώ.

Στην κορυφή της αγοράς παραμένει η Αθηναϊκή Ριβιέρα, η οποία συνεχίζει να λειτουργεί ως «μαγνήτης» για κεφάλαια από το εξωτερικό, αλλά και για αγοραστές υψηλών εισοδημάτων. Το μεγάλο έργο του Ελληνικού, οι επενδύσεις σε τουριστικές και οικιστικές υποδομές και η συνολική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου έχουν μεταμορφώσει την περιοχή σε έναν από τους πιο δυναμικούς επενδυτικούς προορισμούς της Μεσογείου.

Η Βουλιαγμένη παραμένει μία από τις ακριβότερες περιοχές της χώρας, με τις μέσες τιμές να κυμαίνονται από 8.500 έως και πάνω από 12.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε πολυτελή ακίνητα πρώτης γραμμής, με θέα ή άμεση πρόσβαση στη θάλασσα, οι τιμές μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και τις 20.000 ευρώ.

Σε υψηλά επίπεδα κινείται και η Γλυφάδα, όπου οι τιμές για νεόδμητες κατοικίες και πολυτελή διαμερίσματα διαμορφώνονται από 5.300 έως και 9.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η άνοδος, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στα νότια προάστια. Το ιστορικό κέντρο της Αθήνας συνεχίζει να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλή εμπορική και τουριστική αξία. Το Κολωνάκι καταγράφει μέσες τιμές άνω των 6.000 ευρώ ανά τετραγωνικό, ενώ το Σύνταγμα ακολουθεί σε αντίστοιχα επίπεδα.

Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των αξιών παίζουν και τα μεγάλα έργα υποδομής. Η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό έχει ήδη ενισχύσει τη ζήτηση σε περιοχές όπως τα Εξάρχεια και το Κολωνάκι, με αρκετούς επενδυτές να προχωρούν σε αγορές, προσδοκώντας περαιτέρω άνοδο τα επόμενα χρόνια.

Την ίδια στιγμή, ο Πειραιάς εξελίσσεται σε μία από τις πιο «ζωντανές» αγορές ακινήτων της Αττικής. Η ανάπτυξη γύρω από το λιμάνι, οι επενδύσεις στις μεταφορές και η αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα έχουν ενισχύσει σημαντικά τη ζήτηση, οδηγώντας τη μέση τιμή πώλησης κοντά στα 3.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ανοδική πορεία καταγράφουν και τα δυτικά προάστια, με το Περιστέρι να εξελίσσεται σε ισχυρό οικιστικό και επιχειρηματικό πόλο. Η βελτίωση των υποδομών και η αναζήτηση πιο προσιτών επιλογών κατοικίας από τη μεσαία τάξη στρέφουν ολοένα περισσότερους αγοραστές προς την περιοχή.

Παράλληλα, αλλάζουν και τα κριτήρια επιλογής κατοικίας. Η αγορά στρέφεται πλέον δυναμικά προς τα «πράσινα» ακίνητα, με την ενεργειακή αποδοτικότητα να μετατρέπεται σε βασικό παράγοντα διαμόρφωσης της αξίας ενός ακινήτου.

Κατοικίες με σύγχρονες ενεργειακές προδιαγραφές, χαμηλό λειτουργικό κόστος και έξυπνες τεχνολογίες αποκτούν μεγαλύτερη υπεραξία και συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον από αγοραστές και επενδυτές.

Αντίθετα, τα παλαιότερα ακίνητα χωρίς ενεργειακές αναβαθμίσεις δυσκολεύονται ολοένα περισσότερο να ακολουθήσουν τον ρυθμό της αγοράς, καθώς η ζήτηση στρέφεται πλέον ξεκάθαρα προς τις νέες, βιώσιμες και τεχνολογικά αναβαθμισμένες κατοικίες.

Πηγή: newsbeast.gr