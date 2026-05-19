«Εκρηξη» Λιάγκα στον αέρα: «Δεν αντέχω άλλο, 1,5 μήνας έμεινε να πάω στο διά@@@»

Έξαλλος εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα του Πρωινού, αναφερόμενος και στο διάστημα που απέμεινε για να ολοκληρωθεί η σεζόν. Ο παρουσιαστής θέλησε να αναφερθεί στα σχόλια που ειπώθηκαν για το Πρωινό ΑΝΤ1 σχετικά με την τοποθέτηση για τον Akyla και τη Eurovision.

Ο Γιώργος Λιάγκας κατέστησε σαφές ότι δεν υπήρξε καμία επίθεση προς το πρόσωπο του Akyla και μεταξύ άλλων ενοχλήθηκε από το πλάνο που έγινε από τον σκηνοθέτη της εκπομπής, όπου "κόπηκε" η εικόνα του δείχνοντας την ενόχλησή του. Με αφορμή και αυτό, δήλωσε ότι αναμένει να περάσει ο καιρός, να ολοκληρωθεί η εκπομπή και να ξεκουραστεί.

"Σε λίγη ώρα θα προσεγγίσουμε ξανά το θέμα της Eurovision. Γιατί αυτά που έχουν συμβεί από χθες έως σήμερα, μόνο δικτατορία θα μπορούσαν να ειπωθούν. Δηλαδή μας απαγορεύουν κάποιοι να έχουμε άποψη. Όλοι δικαιούνται να έχουν άποψη για εμάς, εμείς δεν δικαιούμαστε να έχουμε άποψη.

Επίσης κάποιοι διαστρεβλώνουν την άποψή μας. Διάβασα χθες λέει "η επίθεση στον Ακύλα”. Θέλω να έρθει ένας και να πει πού είδε την επίθεση στον Ακύλα από την εκπομπή και από τον ομιλώντα. Βρείτε μου μια φράση, μια λέξη που να είναι υποτιμητική και να έχω αδειάσει τον Ακύλα", είπε αρχικά.



"Πάντα από την αρχή μέχρι τέλους και δεν έχω αλλάξει, το παιδί είναι συμπαθητικό. Αυτόν στείλαμε, δεν με ενοχλεί. Από τη στιγμή που τον επιλέξαμε να μας εκπροσωπήσει, αυτός κρατάει την ελληνική σημαία. Έτσι κουνιέται; Έτσι κουνιέται. Δεν σας αρέσει; Ξύδι, μην τον βλέπετε. Αυτός είναι ο εκπρόσωπός μας, δεν επιλέξαμε την Αρβελέρ. Η Eurovision έχει ένα gay attitude.

Στο κοινό υπάρχει ένα 80% ομοφυλόφιλοι, αυτή είναι η Eurovision. Τι να κάνω πια; Τι άλλο να κάνω σε αυτή την εκπομπή; Δεν πειράζει, 1,5 μήνας έμεινε να πάω στο διάολο, να πάω στο σπίτι μου. Δεν αντέχω άλλο. 1,5 μήνας έμεινε!", πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας.

