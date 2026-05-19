Μπιμπέροβιτς: «Ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός πεινάει, αλλά ο Σάρας μας κάνει να "δαγκώνουμε"»

Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς σε δηλώσεις του μίλησε για τον ημιτελικό του Final Four με τον Ολυμπιακό κι αναφέρθηκε στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό: «Το σκορ είναι 1-1 με τον Ολυμπιακό αυτήν τη σεζόν. Το τελευταίο μας παιχνίδι δεν ήταν πολύ κλειστό, αλλά είχαμε απουσίες όπως του Νάντο και του Κρις Σίλβα. Ο Κεμ (Μπιρτς) είχε ενοχλήσεις και εγώ τραυματίστηκα στο δεύτερο ημίχρονο. Οπότε όλα αυτά… Ειλικρινά, τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία, κανείς δεν νοιάζεται. Είναι απλώς φλυαρία στο Twitter. Ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι η ομάδα με την υψηλότερη ποιότητα στην Ευρώπη τα τελευταία 5-6 χρόνια.

Είναι σταθερά μέσα στις κορυφαίες ομάδες, τους σεβόμαστε πολύ. Έχουν ένα πολύ καλό σύστημα, ξέρουν ακριβώς τι κάνουν. Επίσης, δεν πανικοβάλλονται όταν έρχεται η "ώρα του χάους". Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στο μπάσκετ. Ξέρουν πώς έφτασαν σε αυτό το σημείο και συνεχίζουν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Ξέρουμε ότι πεινάνε πολύ για τη νίκη, αλλά το πιο σημαντικό, είναι αυτό που σκεφτόμαστε. Ο Σάρας ξέρει πολύ καλά πώς να μας προετοιμάσει τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. Χάρη σε αυτό, "δαγκώνουμε" όποιον βρεθεί στο γήπεδο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο Final Four. Πρέπει να το θέλεις περισσότερο από τον αντίπαλό σου. Στο Final Four, το πιο σημαντικό δεν είναι η τακτική πτυχή, αλλά το πόσο ενεργητικός είσαι και πόσο πολύ το θέλεις».

Για τον Γιασικεβίτσιους: «Πρώτα απ’ όλα, ήταν ένας φανταστικός παίκτης. Απλώς κοιτάζοντας τη σελίδα του Σάρας στη Wikipedia, καταλαβαίνεις ότι είναι ένας από τους καλύτερους στην ιστορία της Εuroleague. Αλλά η προπονητική του είναι τόσο καλή που δεν σκέφτεσαι καν τις μέρες που έπαιζε. Τώρα, όταν λες "Σάρας", τον σκέφτεσαι ως προπονητή. Αυτό δείχνει σε ποιο επίπεδο έχει φτάσει. Φυσικά, αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει τυχαία. Νομίζω ότι έχει βρεθεί σε κάθε Final Four από την εποχή του Covid (σ.σ. έξι σερί, τα τρία με Μπάρτσα και τρία με Φενέρ). Φυσικά, υπάρχει ένας λόγος γι’ αυτό. Πρώτα απ’ όλα, είναι πολύ πειθαρχημένος. Εδώ, ως ομάδα, ως οικογένεια, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα και κάθε χρόνο.

Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, είναι σαν να έχει πιει 10 φλιτζάνια καφέ πριν έρθει εδώ. Η ένταση είναι απίστευτα υψηλή. Εστιάζει σε κάθε λάθος που κάνεις επειδή ξέρει πόσο σημαντικό είναι για το μέλλον».