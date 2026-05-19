Άρης Betsson: Τα δεδομένα με τους τραυματίες πριν το Game 3 με την ΑΕΚ

Με σύμμαχο τον χρόνο για την ανάρρωση των τραυματιών παικτών του, ο Άρης Betsson ξεκινάει από σήμερα την προετοιμασία του για το Game 3 των playoffs κόντρα στην ΑΕΚ.

Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς κατάφερε να φέρει την προημιτελική σειρά στα ίσια (1-1) μετά τη νίκη στη Θεσσαλονίκη και πλέον στρέφει αποκλειστικά την προσοχή της στο καθοριστικό τρίτο παιχνίδι με την ΑΕΚ, το οποίο θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (25/5, 19:00) και θα κρίνει την πρόκριση στην τετράδα του πρωταθλήματος.

Οι «κιτρινόμαυροι» ξεκινούν ουσιαστικά από σήμερα, Τρίτη, την προετοιμασία τους, με το τεχνικό επιτελείο να έχει εντοπίσει λάθη και αδυναμίες από τα δύο πρώτα παιχνίδια και να αναλύει τα δεδομένα και της αντίπαλης ομάδας.

Το θετικό για τον Άρη είναι πως υπάρχει επαρκής χρόνος τόσο για τακτική προετοιμασία όσο και για την αποκατάσταση των παικτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Ο Μπράις Τζόουνς, που ήταν ο πρωταγωνιστής στο δεύτερο ματς με 28 πόντους και 9 ασίστ, αποχώρησε με διάστρεμμα, που όμως δε φαίνεται να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, αφού ο παίκτης αγωνίστηκε ως το τέλος.

Παράλληλα, ο Κώστας Αντετοκούνμπο έπαιξε με πρόβλημα στο δεξί πόδι, ενώ αντίστοιχα ζητήματα αντιμετώπισαν και οι Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, Αμίν Νουά και Ρόνι Χάρελ. Ο πρώτος ταλαιπωρήθηκε τόσο από ενοχλήσεις στα πλευρά, όσο και από ίωση τις προηγούμενες ημέρες, ενώ μικροπροβλήματα αντιμετώπισαν και οι δύο τελευταίοι.

Στο «στρατόπεδο» του Άρη επικρατεί αισιοδοξία πως όλοι οι παίκτες θα βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση μέχρι το παιχνίδι της Δευτέρας, εκεί όπου οι Θεσσαλονικείς καλούνται να πετύχουν την πρώτη φετινή εκτός έδρας νίκη τους απέναντι στην ΑΕΚ, μετά τις ήττες τόσο στην κανονική διάρκεια όσο και στο πρώτο παιχνίδι της σειράς.