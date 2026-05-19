Ανέλαβε την ευθύνη ο Μπάτλερ για την ήττα από την Παρτιζάν: «Δικό μου λάθος»

Ο Τζίμι Μπάτλερ στις δηλώσεις του μετά την ήττα του Ερυθρού Αστέρα από την Παρτιζάν ανέλαβε την ευθύνη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Meridian Sport»:

«Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες έπαιξαν καλά στην επίθεση και έκαναν μια μικρή προσπάθεια στο τρίτο δεκάλεπτο. Μεγάλο μέρος ήταν δικό μου λάθος, επειδή είχα πρόβλημα με τα φάουλ στο τρίτο δεκάλεπτο, δύο λάθη, μερικά χαμένα σουτ στη σειρά. Αλλά συνεχίσαμε να παίζουμε, συνεχίσαμε να παλεύουμε και νομίζω ότι παίξαμε το παιχνίδι μας προς το τέλος. Αλλά και πάλι, πρέπει να παίξουμε και τα 40 λεπτά για να πάρουμε τη νίκη.

Προφανώς μπορούμε να γυρίσουμε από μία διαφορά 20 πόντων. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τον ρυθμό και το στυλ παιχνιδιού που μπορούν εύκολα να κερδίσουν αυτό το παιχνίδι. Απλώς νομίζω ότι πρέπει να το βρούμε και να παίξουμε έτσι για όλα τα 40 λεπτά.

Μερικές φορές είναι δύσκολο, ειδικά όταν έρχεσαι από τον πάγκο, όταν παίζεις σε διαστήματα και μερικές φορές έχεις πρόβλημα με τα φάουλ. Νομίζω λοιπόν ότι σίγουρα πρέπει να προσέχω τα φάουλ, να παραμένω στο παιχνίδι περισσότερο και να βρίσκω ρυθμό, να απλώνομαι λίγο περισσότερο. Αλλά νομίζω ότι αυτό χρειάζεται».