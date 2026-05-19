«Tυπική διαδικασία η αποχώρηση του Γιάννη από τους Μπακς»

Εδώ κι αρκετές ημέρες είναι πλέον δεδομένο, με τον Εβάν Σάιντερι να αναφέρει: «Μοιάζει σαν τυπική διαδικασία το ότι ο Γιάννης θα αποχωρήσει επιτέλους φέτος το καλοκαίρι από τους Μπακς».
Έτσι ο Έλληνας άσος μετρά τις τελευταίες ημέρες του στην ομάδα του Μιλγουόκι και το σημαντικό πλέον είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του.
Ποιοι είναι οι πιθανοί προορισμοί; Σύμφωνα και με τον Αμερικανό δημοσιογράφο, στη λίστα μπαίνουν οι Σέλτικς, Λέικερς, Χιτ, Νικς και Τίμπεργουλβς, που ερίζουν για την απόκτηση του «Greek Freak».
The Celtics, Heat, Knicks, Lakers, and Timberwolves are the teams expected to pursue Giannis Antetokounmpo on the trade market, per @ShamsCharania on @PatMcAfeeShow.— Evan Sidery (@esidery) May 18, 2026
It now feels like a formality Giannis is finally moved this summer from the Bucks.