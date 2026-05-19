Ντύθηκε Κάρι σε φάση καρμπόν ο Ουεμπανιάμα στην Οκλαχόμα! (vid)

Η απίστευτη ματσάρα στην Οκλαχόμα κατέληξε τελικά στα χέρια των Σπερς, με τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα να ντύνεται Στεφ Κάρι.

Ο Γάλλος άσος έκανε... όργια στο παρκέ με 41 πόντους και 24 ριμπάουντ, με τη φάση του τριπόντου που έστειλε την αναμέτρηση στην παράταση να είναι καρμπόν με μία αντίστοιχη του Στεφ Κάρι.

Ο Ουεμπανιάμα με 26" να απομένουν πέρασε το logo και σούταρε για το 108-108, θυμίζοντας την αντίστοιχη προσπάθεια του άσου των Ουόριορς, που από το ίδιο σημείο είχε δώσει τη νίκη στην ομάδα του Σαν Φρανσίσκο κόντρα στους Θάντερ.