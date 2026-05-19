Οι Σπερς έκαναν το break στην έδρα των Θάντερ μετά από αδιανόητη ματσάρα με δύο παρατάσεις!

Με τον καλύτερο τρόπο εκκίνησαν οι τελικοί στην δυτική περιφέρεια, αφού οι Σαν Αντόνιο Σπερς άλωσαν την έδρα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (122-115), μετά από δύο παρατάσεις, για το 1-0 στη σειρά.

Oι δύο μονομάχοι της δυτικής περιφέρειας, πρόσφεραν μέχρι στιγμής το κορυφαίο ματς των φετινών playoff, δίνοντας υποσχέσεις για μια συγκλονιστική σειρά, με τους Σπερς να συνεχίζουν το θετικό σερί τους απέναντι στους Θάντερ.

Οι δύο ομάδες έδωσαν σκληρή μάχη από την αρχή του ματς, με το πρώτο δωδεκάλεπτο να λήγει στην ισοπαλία (27-27), όμως οι Σπερς έκαναν επί μέρους 17-24 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, κλείνοντας το ημίχρονο προηγούμενοι με 44-51.

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι δύο ομάδες συνέχισαν την σκληρή μάχη, με τους Σπερς να διατηρούν το προβάδισμα των εφτά πόντων που είχαν από το ημίχρονο (73-80), όμως οι Θάντερ δεν τα παράτησαν.

Σκληρή μάχη και παρατάσεις

Οι γηπεδούχοι έκαναν επί μέρους 28-21 στην τελευταία περίοδο της κανονικής διάρκειας του αγώνα, με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, να ισοφαρίζει σε 101-101 4'' πριν την λήξη, για να στείλει το ματς στην παράταση.

Στο πρώτο έξτρα πεντάλεπτο, οι Θάντερ πήραν το προβάδισμα με 108-105, όμως ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα με αδιανόητο τρίποντο από το logo, ισοφάρισε σε 108-108 και η συγκλονιστική αναμέτρηση οδηγήθηκε σε δεύτερη παράταση.

Εκεί, οι Σπερς έδειξαν μεγαλύτερη ψυχραιμία, πήραν καλύτερες αποφάσεις και έφτασαν στη νίκη με 122-115, κάνοντας το break με το... καλημέρα στην έδρα των Θάντερ, για να πάρουν το προβάδισμα με 1-0 στην σειρά των τελικών της Δύσης.

O Bίκτορ Ουεμπανιάμα με 41 πόντους, 24 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές, ενώ για τους Θάντερ ξεχώρισε ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 24 πόντους, 3 ριμπάουντ και 12 ασίστ.

