Ντόρσεϊ: «Ζω για τα μεγάλα σουτ, όταν βρω ρυθμό δεν πρόκειται να αστοχήσω»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, λίγο πριν το Final Four της Euroleague, μίλησε για την σεζόν που πραγματοποιεί, την... ελευθερία που του έχει δώσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο σουτ, αλλά και την σχέση με τον coach των «ερυθρόλευκων».

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Nova:

«Δεν αλλάζει τίποτα για εμάς που ο Παναθηναϊκός είναι εκτός Final Four. Είναι ένα παιχνίδι εντελώς απρόβλεπτο το Final Four. Όπως έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια δεν νικά η καλύτερη ομάδα, οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να νικήσουμε, ανεξαρτήτως εικόνας. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο νίκης κάνοντας προσαρμογές στο παιχνίδι μας».



Για την περσινή σεζόν: «Έμαθα πολλά παρακολουθώντας το παιχνίδι. Είναι διαφορετικό από το να παίζεις. Έβλεπα τι συνέβαινε με τον κάθε παίκτη ξεχωριστά. Οπότε καταλαβαίνω τα πάντα τώρα. Μεγαλώνω πνευματικά κάθε χρόνο.

Αισθάνομαι πως κάθε χρονιά στην καριέρα μου γίνομαι πνευματικά πιο δυνατός, αλλά παράλληλα αισθάνομαι πως είχα την ευκαιρία να κάνω λάθη και νομίζω αυτό ήταν το σημαντικότερο.



Ως παίκτης αν έχεις την ελευθερία να κάνεις λάθος και παρόλα αυτά μπορείς να το ξανακάνεις τότε αυτό σε πάει μακριά. Αυτό είναι το σημαντικό φέτος, ο κόουτς μου έδωσε «μακρύτερο λουρί»!



Προσπαθώ να αφήσω κληρονομιά για τον γιο μου. Όλοι θέλουμε να αφήσουμε κάτι στα παιδιά μας. Να του αφήσω κάτι, όχι μόνο το μπάσκετ, αλλά και για τη ζωή γενικότερα μαθήματα. Κάθε βήμα στη ζωή είναι σημαντικό».



Για τη σχέση του με τον Μπαρτζώκα: «Το πάθος που δείχνω στους αγώνες βγαίνει από μέσα μου, δεν ξέρω αν εκείνος ή εγώ το παίρνουμε στραβά. Καταλαβαίνω πια το ποιος είναι και νομίζω και εκείνος με ξέρει».



Για τη Φενέρ και το όνειρο της Ευρωλίγκας: «Δεν αρέσει στον κόουτς να επιτίθεμαι στους καλούς αμυντικούς, αλλά εμένα μου αρέσει και σκέφτομαι πως θα επιτεθώ σε όλο τον δρόμο. Προσπαθώ να βρω την αδυναμία τους, το παιχνίδι μου έχει αντίδραση.



Δεν είχα όνειρο να κερδίσω την Ευρωλίγκα καθώς ήμουν στην Αμερική όπου το ΝΒΑ ήταν στο μυαλό μου. Όμως από τη στιγμή που ήρθα στην Ευρώπη είναι ένας από τους μεγαλύτερους στόχους στην καριέρα μου η κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ζω για τις μεγάλες στιγμές. Ονειρεύομαι τα μεγάλα καλάθια όταν τελειώνει ο χρόνος. Όταν βρω ρυθμό ο αντίπαλος αμυντικός δεν μπορεί να με βγάλει εκτός, δεν πρόκειται να αστοχήσω».