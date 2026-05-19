Πυροβολισμοί σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο: Τουλάχιστον τρεις νεκροί – Αυτοκτόνησαν οι δύο δράστες

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, οι δύο δράστες ήταν έφηβοι.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλων που εισέβαλαν στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δράστες φέρονται να ήταν δύο έφηβοι, 17 και 19 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν λίγο αργότερα νεκροί μέσα σε όχημα, στη μέση δρόμου. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι αυτοκτόνησαν με πυροβόλο όπλο.

Η επίθεση εκδηλώθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι, τοπική ώρα, σε συγκρότημα όπου λειτουργεί και ημερήσιο σχολείο. Όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο, Σκοτ Γουόλ, όλα τα παιδιά που βρίσκονταν στον χώρο εντοπίστηκαν και είναι ασφαλή.

Το FBI συμμετέχει στην έρευνα

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες εντόπισαν τις σορούς των τριών θυμάτων έξω από το κτήριο. Ο Γουόλ ανέφερε ότι ο φύλακας ασφαλείας πιθανότατα συνέβαλε στο να αποτραπεί ακόμη μεγαλύτερη αιματοχυσία.

Το FBI κλήθηκε να συνδράμει στις έρευνες, με τις αρχές να μην αποκλείουν ρατσιστικό ή θρησκευτικό κίνητρο, πίσω από την αιματηρή επίθεση. Οι ερευνητές προσπαθούν ακόμη να αποσαφηνίσουν τι προηγήθηκε της επίθεσης και πώς ακριβώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πυροβολισμοί δέχθηκε και ένας εργαζόμενος σε εργασίες κηπουρικής λίγα τετράγωνα μακριά, σε περιστατικό που φαίνεται να ήταν ξεχωριστό. Ο άνδρας δεν τραυματίστηκε, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχει σύνδεση με την επίθεση στο Ισλαμικό Κέντρο.

«Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες, ενώ το Νοσοκομείο Sharp Memorial δέχεται ήδη ασθενείς», ανέφερε εκπρόσωπος του νοσοκομείου.

«Έχουμε ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και βρισκόμαστε σε συντονισμό με την κομητεία του Σαν Ντιέγκο και τους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση του περιστατικού», πρόσθεσε.

Το Ισλαμικό Κέντρο είναι το μεγαλύτερο τζαμί στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του. Το συγκρότημα περιλαμβάνει το Σχολείο Al Rashid, το οποίο, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, προσφέρει μαθήματα αραβικής γλώσσας, ισλαμικών σπουδών και Κορανίου.

Πηγή: newsbomb.gr