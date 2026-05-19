Πλήγμα για τους Σπερς πριν το Game 1 με τους Θάντερ - Νοκ άουτ ο ΝτεΆρον Φοξ!

Όπως ενημέρωσαν οι Τεξανοί, ο ΝτεΆρον Φοξ, τέθηκε νοκ-άουτ από το Game 1, καθώς υπέστη διάστρεμμα στην ποδοκνημική, αφήνοντας μεγάλο κενό στην δημιουργία.
Ο Φοξ είναι ο βασικός πόιντ γκαρντ των Σπερς και η απουσία του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τα «Σπιρούνια», ενόψει της πρώτης αναμέτρηση των τελικών της Δύσης.
San Antonio Spurs star De'Aaron Fox has been ruled out for Game 1 of the Western Conference Finals against the Oklahoma City Thunder due to an ankle sprain, sources tell ESPN.— Shams Charania (@ShamsCharania) May 18, 2026