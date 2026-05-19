Πλήγμα για τους Σπερς πριν το Game 1 με τους Θάντερ - Νοκ άουτ ο ΝτεΆρον Φοξ!

Μια σημαντικότατη απουσία καλούνται να διαχειριστούν οι Σαν Αντόνιο Σπερς, λίγη ώρα πριν το πρώτο παιχνίδι των τελικών της δυτικής περιφέρειας απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Όπως ενημέρωσαν οι Τεξανοί, ο ΝτεΆρον Φοξ, τέθηκε νοκ-άουτ από το Game 1, καθώς υπέστη διάστρεμμα στην ποδοκνημική, αφήνοντας μεγάλο κενό στην δημιουργία.

Ο Φοξ είναι ο βασικός πόιντ γκαρντ των Σπερς και η απουσία του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τα «Σπιρούνια», ενόψει της πρώτης αναμέτρηση των τελικών της Δύσης.