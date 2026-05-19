Eurovision 2026: Γιατί δεν τα κατάφερε ο Akylas - Οι επιτροπές που χαντάκωσαν τη συμμετοχή του

Τελικά ο Akylas δεν το… έφερε και η συζήτηση γύρω από τη Eurovision αναλώνεται γύρω από τους λόγους που δεν μπήκε στην πρώτη πεντάδα του διαγωνισμού.

Άλλοι λένε πως αδικηθήκαμε, άλλοι πως με το κομμάτι που στείλαμε η 10η θέση είναι ευχάριστη έκπληξη, άπαντες ωστόσο συμφωνούν πως ο Akylas το προσπάθησε. Κατάφερε με το εκτόπισμά του να κερδίσει τις καρδιές όλων και να κάνει όλους τους Έλληνες να στηθούν μπροστά στις τηλεοράσεις και να πουν "FERTO".

Τι κράτησε τον Akyla μακριά από την κορυφή

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος στη χθεσινή ανάλυσή του στάθηκε ιδιαίτερα στο φλύαρο σκηνικό που στήθηκε πίσω από τον Ακύλα με έντονα χρώματα και visuals που μοιραία, όπως είπε, "κατάπιαν" τον καλλιτέχνη.

"Έναν Δαβίδ μουσικό του δρόμου και τον κάναμε Γολιάθ. Πλουμιστό. Τον θαμπώσαμε". Είδαμε τον Akyla να τρέχει, να πηδάει, να κάνει πατίνι, να κατεβαίνει στύλους και να μπαινοβγαίνει σε δωμάτια. Κάτι που για πολλούς μπέρδεψε το κοινό και στέρησε από τον Σερραίο τραγουδιστή να καθηλώσει με την ερμηνεία του στο συγκινητικό σημείο που απευθυνόταν στη μητέρα του.

Μπορεί να έφταιξε ο ελληνικός στίχος; Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ανέφερε στο Mega πως ίσως το μήνυμα του "FERTO" χάθηκε στη μετάφραση.

Λίγο τα προγνωστικά που μας ήθελαν στη δεύτερη θέση, λίγο η υπεραισιοδοξία που μας διακατέχει, αλλά και παλαιότεροι νικητές της Eurovision όπως ο Ρίμπακ που εκδήλωναν ανοιχτά την προτίμησή τους στο "FERTO", μας έκαναν να πιστέψουμε πως φέτος είναι η χρονιά μας.

Ενώ ο Akylas εμφανιζόταν το απόλυτο φαβορί, αποδείχθηκε το εντελώς αντίθετο. Τραγούδια που ήταν εξίσου ανεβαστικά και ρυθμικά, όπως της Μολδαβίας, της Βουλγαρίας που άλλωστε νίκησε, αλλά και η έκπληξη της βραδιάς, η ροκ "καταιγίδα" της Ρουμανίας που κατέκτησε την 3η θέση, ενώ μέχρι και μία εβδομάδα πριν δεν υπήρχαν καν στην 10αδα, τις τελευταίες μέρες έγιναν τρομερά δημοφιλή.

Οι επιτροπές που μας χαντάκωσαν και τα Βαλκάνια που δεν μας στήριξαν

Κατά γενική παραδοχή οι στοιχηματικές έπαιξαν έξω. Μεγάλα φαβορί όπως η Φινλανδία έμειναν εκτός 5άδας και ο Akylas, που όλοι εντός και εκτός συνόρων τον βάφτιζαν φαβορί, έφτασε στο σημείο να νιώθει την ανάγκη να πει συγγνώμη για μία τόσο καλή θέση.

Και θα πήγαινε ακόμη πιο ψηλά αν η βαθμολογία των επιτροπών δεν ήταν τόσο χαμηλή. Οι επιτροπές μας έβαλαν στη 12η θέση ενώ το κοινό 6 θέσεις πάνω. Κάποιοι πιστεύουν πως σε αυτό έπαιξε ρόλο το γεγονός πως τη βραδιά που ψήφιζαν οι επιτροπές ο Akylas είχε την ατυχία να τρακάρει πάνω στο διαχωριστικό και άλλοι θεωρούν πως οι επιτροπές απλά δεν ψηφίζουν με αντικειμενικά κριτήρια αλλά με στρατηγική.

Για την ιστορία πάντως η Ελλάδα στερήθηκε της γειτονικής ψήφου καθώς πέραν της Κύπρου και της Σερβίας, καμία άλλη χώρα στη γειτονιά μας και τα Βαλκάνια δεν μας έδωσε υψηλή βαθμολογία.

Πηγή: thetoc.gr