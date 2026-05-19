Το ποσό που θα πληρώσει ο Πασκουάλ για να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα

Ο Τσάβι Πασκουάλ θα αποτελέσει παρελθόν από την Μπαρτσελόνα, πληρώνοντας buy out στην ισπανική ομάδα.

Η αποχώρηση του Πασκουάλ από τον πάγκο των Καταλανών είναι δεδομένη πλέον, με την «AS» να επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του SDNA και να αναφέρει πως ο Ισπανός τεχνικός θα πληρώσει 400.000 ευρώ για να φύγει από την Μπαρτσελόνα.

Όπως έχει αποκαλυφθεί στις «Άγνωστες Υποθέσεις», ο Πασκουάλ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάι BC, με τον Ισπανό προπονητή να κάνει χρήση του buy out που έχει στο συμβόλαιό του και να αποχωρεί από την Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με την «AS» μάλιστα, ο Πασκουάλ ενημέρωσε τη Δευτέρα (18/5) τη διοίκηση των Καταλανών για την τελική του απόφαση, με τον Ίμπον Ναβάρο να είναι, όπως όλα δείχνουν, ο νέος τεχνικός της Μπαρτσελόνα.