O ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ με στόχο την ισοφάριση

Στη Μίκρα στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον του γυναικείου χάντμπολ, καθώς στις 18:00 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στον δεύτερο τελικό της Α1, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από την ΕΡΤ2 Sports.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της και τη στήριξη του κόσμου της, έχοντας ήδη καλέσει τους φιλάθλους να γεμίσουν το γήπεδο και να δώσουν ώθηση στις παίκτριες για την ισοφάριση της σειράς.

Στον πρώτο τελικό, που πραγματοποιήθηκε στο Καματερό την περασμένη Παρασκευή, η ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα και επικράτησε στην παράταση, παίρνοντας προβάδισμα με 1-0 στη σειρά των τελικών, στην παρθενική της συμμετοχή σε τελικούς της Α1 Γυναικών.

Το σύνολο του Βύρωνα Παπαδόπουλου ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη με στόχο να διπλασιάσει τις νίκες του και να βρεθεί πολύ κοντά στην κατάκτηση του τίτλου. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ γνωρίζει ότι η αποψινή αναμέτρηση έχει καθοριστική σημασία και επιδιώκει να απαντήσει άμεσα, παραμένοντας δυνατά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Η σειρά των τελικών έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στους φιλάθλους, με την ατμόσφαιρα στη Μίκρα να αναμένεται ιδιαίτερα θερμή.