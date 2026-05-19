Κόντρα στον Εθνικό ο Ολυμπιακός στη μάχη των ημιτελικών της Womens League

Μετά την πρόκριση στο Final-4 του Champions League στην Μάλτα, η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού ρίχνεται στη «μάχη» των ημιτελικών του πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη (19/5) στις 17:00 (MEGA News), τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα αντιμετωπίζουν τον Εθνικό, τον οποίο υποδέχονται στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, για τον πρώτο ημιτελικό των playoffs της Water Polo League, με στόχο το 1-0 στη σειρά και το πρώτο βήμα πρόκρισης στη φάση των τελικών.

«Να κατακτήσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει»

Η Φωτεινή Τριχά δήλωσε: «Αρχίζει η ημιτελική σειρά με τον Εθνικό. Είναι μια δυνατή ομάδα, με αξιόλογη πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ανυπομονούμε πάρα πολύ για τα παιχνίδια που έρχονται. Είμαστε στην τελική φάση της σεζόν και όλοι αυτή την περίοδο περιμένουμε, για να αρχίσουμε βήμα-βήμα να κατακτούμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Αυτό είναι το κίνητρό μας, η επίτευξη των στόχων που έχουμε».