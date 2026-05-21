Οι Θάντερ απάντησαν στους Σπερς για την ισοφάριση της σειράς σε 1-1

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έβγαλαν αντίδραση στο Game 2 των τελικών της Δύσης, επικρατώντας των Σαν Αντόνιο Σπερς με 122-113, για να φέρουν την σειρά στα ίσα (1-1).

Λίγα 24ωρα μετά το break των Σπερς στην παράταση, αυτή τη φορά οι γηπεδούχοι ήταν πιο αποφασισμένοι και παρά την σθεναρή αντίσταση των Τεξανών, άντεξαν και πήραν μια μεγάλη νίκη, δείχνοντας μέταλλο πρωταθλητή.

To πρώτο δωδεκάλεπτο ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες με 31-31, όμως στη δεύτερη περίοδο οι Θάντερ έτρεξαν επί μέρους 31-20 και έκλεισαν το ημίχρονο στο +11 (62-51).

Οι Σπερς αντέδρασαν στην τρίτη περίοδο και έκαναν επί μέρους 34-37, μειώνοντας την διαφορά στους οκτώ πόντους (96-88), όμως οι Θάντερ, βρήκαν τις λύσεις στην επίθεση και διατήρησαν το υπέρ τους προβάδισμα μέχρι το φινάλε.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 30 πόντους, 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές, με τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα να ξεχωρίζει για τους Σπερς, έχοντας 21 πόντους, 17 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

