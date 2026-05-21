Αυτοί είναι οι rookie που ξεχώρισαν στο NBA την φετινή σεζόν (pic)

Tις δύο πεντάδες με τους καλύτερους πρωτοεμφανιζόμενους που ξεχώρισαν την φετινή σεζόν, παρουσίασε το ΝΒΑ.

Στην πρώτη πεντάδα, επιλέχθηκαν το No1 του draft και κάτοχος του βραβείου rookie of the year, Κούπερ Φλαγκ (Μάβερικς), ο γκαρντ των Σπερς, Ντίλαν Χάρπερ, ο γκαρντ των Σίξερς, Βι Τζέι Έτζκομπ, ο φόργουορντ των Χόρνετς, Κον Κνίπελ και ο γκαρντ των Γκρίζλις, Σέντρικ Κάουαρντ.

The 2025-26 @Kia NBA All-Rookie First Team!



Cedric Coward

VJ Edgecombe

Cooper Flagg

Dylan Harper

Kon Knueppel pic.twitter.com/a5A8GQjB6z — NBA (@NBA) May 20, 2026

Στην δεύτερη πεντάδα των rookie, βρέθηκαν ο Έις Μπέιλι των Γιούτα Τζαζ, ο Τζερεμάι Φίαρς των Νιου Ορλίνς Πέλικανς, ο Κόλιν Μάρεϊ-Μπόιλς των Τορόντο Ράπτορς, ο Μαξίμ Ρεϊνό των Σακραμέντο Κινγκς και ο Ντέρικ Κουίν των Πέλικανς.