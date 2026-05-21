MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Αυτοί είναι οι rookie που ξεχώρισαν στο NBA την φετινή σεζόν (pic)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Tις δύο πεντάδες με τους καλύτερους πρωτοεμφανιζόμενους που ξεχώρισαν την φετινή σεζόν, παρουσίασε το ΝΒΑ.

Στην πρώτη πεντάδα, επιλέχθηκαν το No1 του draft και κάτοχος του βραβείου rookie of the year, Κούπερ Φλαγκ (Μάβερικς), ο γκαρντ των Σπερς, Ντίλαν Χάρπερ, ο γκαρντ των Σίξερς, Βι Τζέι Έτζκομπ, ο φόργουορντ των Χόρνετς, Κον Κνίπελ και ο γκαρντ των Γκρίζλις, Σέντρικ Κάουαρντ.

Στην δεύτερη πεντάδα των rookie, βρέθηκαν ο Έις Μπέιλι των Γιούτα Τζαζ, ο Τζερεμάι Φίαρς των Νιου Ορλίνς Πέλικανς, ο Κόλιν Μάρεϊ-Μπόιλς των Τορόντο Ράπτορς, ο Μαξίμ Ρεϊνό των Σακραμέντο Κινγκς και ο Ντέρικ Κουίν των Πέλικανς.

Αυτοί είναι οι rookie που ξεχώρισαν στο NBA την φετινή σεζόν (pic)