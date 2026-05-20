Εύκολη νίκη της Χάποελ Τελ Αβίβ απέναντι στην Μακάμπι Ρισόν

Η Χάποελ Τελ Αβίβ κέρδισε την Μακάμπι Ρισόν με 91-76 για το πρωτάθλημα του Ισραήλ, έφτασε τις 20 νίκες (20-4) και παρέμεινε στην δεύτερη θέση.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ πήρε μια άνετη νίκη απέναντι στην Μακάμπι Ρισόν για το πρωτάθλημα του Ισραήλ με 91-76. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ήταν καταιγιστική στο πρώτο μέρος, παίρνοντας διαφορές +12 (25-13) και +21 (46-25) πόντων, Στο δεύτερο ημίχρονο η Χάποελ χαλάρωσε λίγο και έδωσε το δικαίωμα στην Μακάμπι να μειώσει σε 67-56, όμως ανέβασε ξανά τον ρυθμό και έφτασε στην εύκολη επικράτηση.

Για την Χάποελ ξεχώρισαν οι Τζόναθαν Μότλεϊ (20π.), Γιαμ Μαντάρ (17π.) και Βάσα Μίτσιτς (12π. 5ασ.), ενώ για την Μακάμπι Ρισόν οι Ντι Τζέι Μπάρνς (13π.), Γκέιμπ Ντεβό (13π.) και Αμίν Στίβενς (11π.).

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 56-36, 79-59, 91-76