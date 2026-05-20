Φενέρ, Βαλένθια και Ρεάλ έφτασαν στην Αθήνα για το Final - Four

Οι αποστολές των Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια έφτασαν στην Αθήνα ενόψει του Final-4 (22-24/05) του «T-Center».

Για την Ρεάλ Μαδρίτης, την αποστολή ακολούθησε και o Ομέρ Γιούρτσεβεν για ψυχολογικούς λόγους, καθώς δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Στην Αθήνα βρίσκεται και η αντίπαλος της «Βασίλισσας» στον δεύτερο ημιτελικό Βαλένθια (22/05, 21:00), όπως και η περυσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό (22/05, 18:00).

Οι αποστολές από το αεροδρόμιο κατευθύνθηκαν προς το ξενοδοχείο που θα φιλοξενηθούν οι ομάδες του Final-4.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ημιτελικών:

22/05:

Oλυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 18:00

Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης 21:00

