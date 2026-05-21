ΜακΚίσικ: «Νιώθουμε άνετα σε αυτό το γήπεδο»

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ στάθηκε στην αθλητικότητα της Φενέρ, αλλά και στο γεγονός πως το Final Four διεξάγεται στο T-Center, σε ένα γήπεδο, όπου η ομάδα του έχει παίξει πολλές φορές.

Μιλώντας στη Nova, ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε:

«Είναι απίστευτο το συναίσθημα. Έπρεπε να κάνουμε πολλά μέσα στη σεζόν για να είμαστε πρώτοι, όμως νιώθουμε άνετα σε αυτό το γήπεδο.

Προσωπικά νιώθω πολύ καλά. Ο κόουτς έκανε καλή δουλειά αυτή τη βδομάδα, ξεκουραστήκαμε αλλά και δουλέψαμε πάνω στην τακτική.

Για τον ημιτελικό, μόλις μπεις στο παρκέ δεν υπάρχουν δικαιιολογίες. Η αθλητικότητα της Φενέρ είναι το νούμερο ένα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, Είναι το Final Four, όποιος είναι ο πιο τυχερός θα το πάρει όμως είμαστε έτοιμοι».