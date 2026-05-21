Ουόκαπ: «Έχω κάνει εικόνα τον εαυτό μου να σηκώνω το τρόπαιο σε αυτό το γήπεδο»

Ο Τόμας Ουόκαπ αναφέρθηκε στο γεγονός πως το Final Four γίνεται σε ένα γνώριμο γήπεδο για τον Ολυμπιακό, το «T-Center», αλλά και στον βαθμό ετοιμότητας του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά όσα είπε ο γκαρντ των ερυθρολεύκων στη Nova:

«Νιώθουμε πανέτοιμοι τόσο ατομικά, όσο και ομαδικά. Έχω κάνει εικόνα τον εαυτό μου να σηκώνω το τρόπαιο της EuroLeague σε αυτό το γήπεδο. Το έχω φανταστεί από τότε που ανακοινώθηκε το Final Four στην Αθήνα. Το φαντάζομαι κάθε μέρα.

Για τον Γιασικεβίτσιους: «Δεν μπορώ να πω πολλά για τον Γιασικεβίτσιους όσον αφορά όλα αυτά που έχει κάνει ως προπονητής, αλλά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Του αρέσει αρκετά η λεπτομέρεια».

Για την κατάρα της πρώτης θέσης: «Πρέπει να ξεχάσεις το παρελθόν. Να είσαι έτοιμος πνευματικά και να κάνεις ότι μπορείς για να πάρεις το τρόπαιο».