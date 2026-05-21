Μπόστον στο SDNA: «Θα είναι… σκυλομαχία με τον Ολυμπιακό»

Ο Μπράντον Μπόστον μίλησε στο SDNA ενόψει του Final-Four και τόνισε πως θα είναι… σκυλομαχία ο ημιτελικός με τον Ολυμπιακό.

Το Final-Four της Euroleague πλησιάζει και η Φενερμπαχτσέ θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό στον πρώτο ημιτελικό (22/5, 18:00). Ενόψει του αγώνα, ο Μπράντον Μπόστον μίλησε στο SDNA και αναφέρθηκε στην πρώτη του σεζόν στην Ευρώπη αλλά και στις διαφορές ανάμεσα στο ΝΒΑ και την Ευρωλίγκα.

Ακόμη, χαρακτήρισε... σκυλομαχία τον αγώνα με τον Ολυμπιακό και αναφέρθηκε και στον κόουτς Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τις εντυπώσεις του από την πρώτη του σεζόν στην Ευρώπη: «Προσαρμόζομαι. Είναι μπάσκετ. Μου αρέσει να είμαι ανταγωνιστικός, μου αρέσουν οι συμπαίκτες μου, το ότι είμαστε κάθε μέρα στο παρκέ. Θα κάνουμε τα πάντα για τη νίκη. Είχαμε σκαμπανεβάσματα στη σεζόν. Ακόμα παλεύουμε και θα προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε».

Για το αν υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο ΝΒΑ και την Ευρωλίγκα: «Θα έλεγα κυρίως το spacing, η άμυνα, το physicality, τα συστήματα. Υπάρχουν περισσότερα συστήματα, μεγαλύτερη έμφαση στις λεπτομέρειες».

Για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό: «Θα είναι… σκυλομαχία. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε».

Για τον Ολυμπιακό: «Είναι σπουδαία ομάδα. Παίζουν καλά με την μπάλα, έχουν τρομερά συστήματα στην επίθεση, παίζουν καλή άμυνα. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα είμαστε πιο physical, θα είμαστε συγκεντρωμένοι».

Για το πόσο αυστηρός είναι ο Γιασικεβίτσιους: «Αυτός είναι. Αυτή είναι η συμπεριφορά του. Είναι παθιασμένος με τη νίκη. Πρέπει να μη το παίρνεις κατάκαρδα. Βγαίνεις έξω και κάνεις ό,τι λέει».