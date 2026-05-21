Ακυρώθηκε η συνάντηση Γιαννακόπουλου-Αταμάν

Πολλοί έτρεξαν να προεξοφλήσουν πως η σημερινή συνάντηση Γιαννακόπουλου-Αταμάν θα σημάνει το τέλος της συνεργασίας τους, όμως λίγο μετά το ποστ του DPG7000, έρχεται μια νέα πληροφορία να βάλει τέλος στη φημολογία.

Το ραντεβού των δύο ανδρών ακυρώθηκε και δεν θα πραγματοποιηθεί, κάτι που σημαίνει πως αναβάλλεται και οποιαδήποτε φημολογία αναπτύχθηκε χθες.

Το SDNA ήταν το μοναδικό Μέσο που από την πρώτη στιγμή περιέγραψε ακριβώς τα δεδομένα περί… δήθεν ακύρωσης προπόνησης, περί δεδομένου διαζυγίου και ανέλυσε πως η συζήτηση θα ήταν εφ όλης της ύλης και χωρίς σε καμία περίπτωση να δείχνει κάτι που να οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Η σημερινή συνάντηση λοιπόν ακυρώθηκε, ενώ νωρίτερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επιστροφή του τριφυλλιού στον κανονικό ρυθμό των προπονήσεων με τον Εργκίν Αταμάν στο τιμόνι.