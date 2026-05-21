Συγκλονίζει ο Σταύρος Φλώρος: «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ζω, θυμάμαι που ερχόταν το σκάφος πάνω στο κεφάλι μου»

Στο Μαϊάμι αναμένεται να πετάξει ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου, προκειμένου να συναντήσει τον γιο του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο Survivor. Νωρίτερα, ο ίδιος και η αδελφή του 22χρονου έκαναν δηλώσεις στον ANT1.

Την ίδια στιγμή, η αυλαία έπεσε πρόωρα για το Survivor 2026, μετά το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου σε θάλασσα στον Άγιο Δομίνικο. Η ανακοίνωση έγινε στους παίκτες από τον παρουσιαστή του ριάλιτι, Γιώργο Λιανό, στο τελευταίο επεισόδιο, που προβλήθηκε από τον ΣΚΑΪ το βράδυ της Τετάρτης 20 Μαΐου.

Σε δηλώσεις του στον ANT1, λίγο πριν αναχωρήσει για την Αμερική, ο πατέρας του 22χρονου ανέφερε: "Ο Σταύρος μας βγήκε νικητής και χάρηκε πολύ μόλις το έμαθε. Προσπάθησε στις δυσκολίες του να βγει έστω και έτσι νικητής. Είναι σημαντικό ποσό, αλλά τώρα δε σκεφτόμαστε τίποτα άλλο πέρα από την υγεία του".

Και συνέχισε: "Σήμερα ο Σταύρος θα κάνει ακόμα μία επέμβαση, οι γιατροί είπαν ότι όλα θα πάνε καλά. Θα γίνουν επεμβάσεις και στο αριστερό πόδι. Είμαι πολύ συγκινημένος που μετά από τόσους μήνες θα συναντήσω τον γιο μου, παρά το ότι μιλάμε καθημερινά. Ελπίζουμε ότι θα ξεπεράσει τις δυσκολίες, χωρίς να σημαίνει ότι η ζωή του θα είναι όπως πριν"

"Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η υγεία του παιδιού μου και πώς θα προσαρμοστεί το πρόσθετο μέλος. Γνωρίζει πολύ καλά ότι θα περάσει δύσκολες στιγμές και η ζωή του δε θα είναι ίδια. Τουλάχιστον είναι ζωντανός", τόνισε στη συνέχεια ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου.

Και πρόσθεσε: "Δε με ανησυχεί η προσωπική ζωή του Σταύρου, γιατί είχε μία ιδιαίτερη ωριμότητα σε όλα και στις σχέσεις του με τους ανθρώπους. Είναι πολύ δυνατός".

"Παραμένει ψύχραιμος, αλλά υποφέρει", λέει η αδελφή του

Παράλληλα, η αδελφή του Σταύρου Φλώρου αναφέρθηκε στους πόνους που νιώθει ο 22χρονος μετά τον ακρωτηριασμό του.

Όπως είπε, "σε γενικές γραμμές είναι σταθερός, όμως χθες και προχθές είχε τρομερούς πόνους. Αναμένουμε να γίνει η επέμβαση σήμερα και στα δύο του πόδια, πήρε παυσίπονο για να μπορέσει να κοιμηθεί από τους έντονους πόνους. Παραμένει ψύχραιμος, αλλά υποφέρει".

"Έχει πλήρως τις αισθήσεις του από την πρώτη στιγμή, θυμάται τα πάντα και κάθε μέρα που μιλάμε, μας λέει 'δεν μπορώ να καταλάβω πώς ζω, θυμάμαι τη στιγμή που ερχόταν το σκάφος πάνω στο κεφάλι μου'. Θα παραμείνει ακόμα δύο εβδομάδες στο Μαϊάμι και μετά θα μεταφερθεί για έναν μήνα σε κέντρο αποκατάστασης στις ΗΠΑ, δεν ξέρουμε ακόμα σε ποιο", ανέφερε στη συνέχεια.

Όσον αφορά την παραγωγή του Survivor, η αδελφή του 22 παίκτη του ριάλιτι επιβίωσης είπε πως "κάθε μέρα βρίσκονται δύο άνθρωποι της παραγωγής της Acun Media δίπλα στον Σταύρο, και ο ίδιος ο Ατζούν επικοινωνεί καθημερινά τηλεφωνικά".