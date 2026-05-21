Κανονικά η συναυλία των Iron Maiden το Σάββατο, παρά την κακοκαιρία -«Να έχετε μαζί σας αδιάβροχο»

Οι Iron Maiden επιστρέφουν στην Αθήνα το Σάββατο, στο πλαίσιο της επετειακής περιοδείας τους Run For Your Lives, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια μουσικής τους.

Μετά τη μεγάλη συναυλία των Metallica, το ΟΑΚΑ υποδέχεται τους Iron Maiden, οι οποίοι υπόσχονται μια μεγαλειώδη εμπειρία για τους φαν. Το setlist θα περιλαμβάνει θρυλικά τραγούδια από τα πρώτα δέκα άλμπουμ της μπάντας, προσφέροντας το πιο εντυπωσιακό σόου που έχουν παρουσιάσει μέχρι σήμερα. Special guests της βραδιάς οι Anthrax.

Βέβαια, ο καιρός φαίνεται να τα «χαλάει» καθώς προβλέπονται έντονα καιρικά φαινόμενα στο Μαρούσι. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία, από το πρωί αναμένεται βροχή, ενώ καταιγίδα από το μεσημέρι.

Η διοργανώτρια εταιρεία, σε ενημέρωσή της, κάλεσε τους φανς να έχουν μαζί τους αδιάβροχο.

Αναλυτικά:

Doors: 17:00

Anthrax: 19:00

Iron Maiden: 20:40

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων την ημέρα του show.

Συνιστούμε να έχετε μαζί σας αδιάβροχο ή poncho, καθώς το συγκρότημα θα πραγματοποιήσει κανονικά την εμφάνισή του.

Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπονται οι ομπρέλες, καθώς και τσάντες και σακίδια μεγαλύτερα από Α4.

