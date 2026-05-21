Γιασικεβίτσιους: «Η άμυνα πρέπει να είναι η βάση για όσα θες να χτίσεις - Μεγάλη χαρά που έρχομαι στο ΟΑΚΑ»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου στάθηκε στην άμυνα που τους έφερε στο Final-4, σημειώνοντας πως όταν θες να χτίσεις κάτι πρέπει να ξεκινήσεις από την άμυνα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ειδικά στην αρχή της σεζόν έπρεπε να βασιστούμε στην άμυνα, ειδικά όταν δεν μπορείς να σκοράρεις. Πάντα θεωρώ πως πρέπει να είναι η βάση για τα όσα θες να χτίσεις. Όσο περνούσε η σεζόν βελτιωθήκαμε επιθετικά, υπογράψαμε σημαντικούς παίκτες και μακάρι να το δείξουμε και αύριο στο παρκέ».

Για το αν νιώθει άνετα που θα παίξει στο ΟΑΚΑ: «Και οι άλλοι έχουν παίξει εκεί. Ο Γιώργος έχει τρομερό ρεκόρ στο γήπεδο. Αυτό γράφετε. Οι πάγκοι είναι οι ίδιοι παντού. Είναι μεγάλη χαρά να έρχομαι στο ΟΑΚΑ. Θα είναι διαφορετικό από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά ερχόμαστε να κάνουμε την δουλειά μας και να παίξουμε καλά για 40 λεπτά. Τα υπόλοιπα είναι απλά λόγια».

Για το πόσα μηνύματα έλαβε από οπαδούς του Παναθηναϊκού να μην αφήσει τον Ολυμπιακό να κερδίσει το τρόπαιο στο «T-Center»: «Όλοι καταλαβαίνουν την κατάσταση. Δεν υπάρχει λόγος να απαντήσω. Είμαστε εδώ να παίξουμε καλά για 40 λεπτά, να κερδίσουμε και να δώσουμε μία ευκαιρία στον εαυτό μας. Όλα τα άλλα θα ξεχαστούν»

Για το αν έχει πίεση ότι είναι η πρωταθλήτρια και για το αν είναι πιο δύσκολο να κάνει το back-to-back ως προπονητής ή παίκτης: «Ακούγονται πολλά. Είναι απλά ένα ματς. Δεν σκέφτομαι αυτά που ρωτάς. Προσπαθώ απλά να βάλω την ομάδα στην καλύτερη κατάσταση για να κερδίσει. Σκέφτεσαι την επόμενη προπόνηση, την επόμενη κατάσταση. Δεν τα σκέφτομαι αυτά. Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι πώς θα φύγω γρήγορα για να κάνω την επόμενη προπόνηση και να περάσω χρόνο με τους φίλους και την οικογένειά μου. Είναι απλά πολύ δύσκολο να κερδίσεις».