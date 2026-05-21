Μαρτίνεθ: «Η αυτοπεποίθηση δεν έρχεται μόνο από τη νίκη ή την ήττα»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ σε δηλώσεις στην συνέντευξη Τύπου του σημείωσε πως η αυτοπεποίθηση δεν έρχεται μόνο από τη νίκη ή την ήττα σε ένα παιχνίδι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι που κερδίζεται μόνο με το να κερδίζεις ή να χάνεις. Η αυτοπεποίθηση πρέπει να προέρχεται από την καθημερινή μας δουλειά, από την ταυτότητα της ομάδας και από την πίστη μας σε αυτή τη δουλειά».

Για το γεγονός πως θα είναι ένας από τους γηραιότερους που θα έχουν κατακτήσει την Euroleague, αν τα καταφέρει: «Είμαι νεότερος από τον Σέρχιο, περίπου 3 μήνες. Είμαστε φίλοι και έχουμε εξαιρετική σχέση. Λένε ότι είμαι δύσκολος με τους άλλους προπονητές, αλλά δεν είναι αλήθεια. Είμαι περήφανος που είμαι σε μια μεγάλη διοργάνωση και ελπίζω να το κάνω και στο μέλλον».