Σκαριόλο για το F4: «Το μυστικό είναι η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην πίεση και το συναίσθημα»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου στάθηκε στην πίεση του F4 σημειώνοντας πως το κλειδί είναι η ισορροπία ανάμεσα στο συναίσθημα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι ωραίο που είμαι εδώ. Το Φάιναλ-Φορ είναι εξαιρετικό, πάνε οι τέσσερις καλύτερες ομάδες και αυτό ξεχωρίζει τις καλύτερες από τις πολύ καλές ομάδες που δεν τα κατάφεραν. Θα ήταν ωραίο να κερδίσει. Δεν είναι εμμονή. Πολλοί σπουδαίο προπονητές δεν κέρδισαν την Ευρωλίγκα και παραμένουν σπουδαίοι.

Η Αθήνα είναι μπασκετική πόλη. Έχει δύο μεγάλες ομάδες, οπαδούς, πάθος. Τότε στο Φάιναλ-Φορ ήμασταν με μία μικρή ομάδα αλλά ήμασταν ανταγωνιστικοί. Μέσα στη σεζόν είχαμε μεγάλους τραυματισμούς και τότε και φέτος. Αλλά είμαστε εδώ, είμαστε χαρούμενοι και έτοιμοι να παλέψουμε»

«Το κλειδί είναι πάντα η ισορροπία. Να προσπαθείς να ελέγξεις την αυτοπεποίθηση μετά την πρόκριση. Πρέπει να συγκεντρωθείς στην συγκέντρωση. Αν γίνεις πολύ συναισθηματικός θα χάσεις τον έλεγχο, αν δεν έχεις έξτρα κίνητρο από το να είσαι στην κορυφαία εμπειρία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ χάνεις ένα μεγάλο κίνητρο. Το μυστικό είναι η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην πίεση και το συναίσθημα»