Παπανικολάου: «Δεν υπάρχει μαγικό... ραβδάκι για να κάνεις το κάτι παραπάνω - Σε 40' κρίνεται όλη η χρονιά»»

Ο Κώστας Παπανικολάου σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου σημείωσε πως δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι του να κάνεις κάτι παραπάνω, ενώ τόνισε πως σε 40' παίζεται όλη η χρονιά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το 10ο του Final-Four και το πιο είναι το πιο ξεχωριστό: «Θέλω να είναι το φετινό. Αυτό που σου μένει είναι αυτό που κερδίζεις. Η πρώτη φορά που κερδίζεις είναι το καλύτερο αίσθημα. Πάντα θες να κυνηγήσεις το επόμενο. Όταν έχεις ζήσεις αυτό το αίσθημα, θες να το κυνηγάς συνέχεια, να δίνεις την χαρά στους οπαδούς, να μην σπαταλάς τα όσα έκανες στην σεζόν. Ελπίζω να μπορέσω ξανά. Ειδικά φέτος που είναι στην χώρα μας να γευτώ το νέκταρ του τροπαίου».

Για το αν θα επιτεθεί ή αν θα πασάρει αν έχει την τελευταία κατοχή στον τελικό: «Δεν είμαι γνωστός για το ότι παίρνω το τελευταίο σουτ. Οι Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Φουρνιέ είναι καλύτερες επιλογές, θα πασάρω».

Για το κομμάτι που λείπει για να φτάσει η ομάδα στον τίτλο: «Αν υπήρχε κάποια μαγικό κομμάτι δεν θα το βάζαμε και τα προηγούμενα χρόνια; Είναι μία προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο. Δεν είμαστε μόνοι στο παρκέ. Παίζουμε 40 λεπτά, υπάρχουν οι αντίπαλοι. Δεν υπάρχει κάτι μαγικό για να κάνεις το κάτι παραπάνω. Σε 40 λεπτά κρίνεται όλη σου η χρονιά. Αυτή είναι η μαγεία του Φ4. Να μπούμε δυνατά και να αντιμετωπίσουμε το ματς σαν να μην υπάρχει αύριο».

Για το αν το κίνητρο είναι ίδιο με όταν ήταν νεότερος: «Αν δεν είχα την θέληση ή το κίνητρο δεν θα έπαιζα μπάσκετ. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό στον αθλητισμό από το πάθος για τη νίκη και να είσαι στο υψηλότερο επίπεδο. Έχω την ίδια θέληση με το πρώτο μου. Πλησιάζω στο τέλος, οπότε εκτιμάω περισσότερο αυτές τις στιγμές. Έχω την ίδια φωτιά μέσα μου. Δεν είμαι το ίδιο γρήγορος αλλά προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ»