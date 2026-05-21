Σάλος με αναισθησιολόγο που πήρε φακελάκι από ασθενή - «Θα απομακρυνθεί από το ΕΣΥ» λέει ο Άδωνις

Στην άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου από δημόσιο νοσοκομείο ο οποίος εμφανίζεται να παίρνει φακελάκι σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, προχώρησε ο υπουργός Yγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως ο ίδιος δημοσιοποίησε μέσα από ανάρτησή τους στο Χ, ενημερώθηκε μέσω βίντεο που του εστάλη ότι σε δημόσιο νοσοκομείο αναισθησιολόγος φέρεται να ζητά φακελάκι 100 - 150 ευρώ από ασθενή, προκειμένου να προχωρήσει στην επέμβαση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν αποκάλυψε καν ποιο νοσοκομείο αφορά η καταγγελία. Σύμφωνα με τον υπουργό Yγείας, ο ίδιος προχώρησε στη διερεύνηση της υπόθεσης και εντόπισε τόσο το πρόσωπο όσο και το νοσοκομείο. Στη συνέχεια έδωσε εντολή να διερευνηθεί η καταγγελία, όπως φαίνεται από την ανάρτηση του, οπότε και διαπιστώθηκε η ορθότητά της. Αποτέλεσμα ήταν να ζητήσει άμεσα την απομάκρυνσή του από το δημόσιο νοσοκομείο.

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 21, 2026

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε χαρακτηριστικά:

«Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150€ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξα επίσης τη Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή».

Να σημειωθεί ότι με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται για το δημόσιο σύστημα υγείας, εάν εντοπιστεί γιατρός να χρηματίζεται μπαίνει σε διαθεσιμότητα έως ότου διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση.

Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία, καθώς θα πρέπει να ελεγχθεί η όποια καταγγελία και από το πειθαρχικό των γιατρών του ΕΣΥ, πριν φθάσει στις δικαστικές αίθουσες.

Μάλιστα θα πρέπει να εξεταστούν με κάθε λεπτομέρεια οι καταγγελίες και να βρεθούν τα αποδεικτικά, ώστε να μπορέσει να σταθεί στο δικαστήριο μια τέτοια κατηγορία ενός γιατρού του δημοσίου. Δεν είναι τυχαίο ότι συχνά γιατροί του ΕΣΥ που έχουν πιαστεί ακόμη και επ' αυτοφώρω να παίρνουν φακελάκια με υψηλά ποσά, να επιστρέφουν στη θέση εργασίας τους έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Πηγή: ethnos.gr