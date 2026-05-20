Παραθέτει δείπνο την Πέμπτη στον Αταμάν ο Γιαννακόπουλος

Οι δύο άντρες θα τα πουν από κοντά το βράδυ της Πέμπτης (21/5), με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να παραθέτει δείπνο στον Εργκίν Αταμάν, όπου θα γίνει και ο απολογισμός της σεζόν στην Euroleague, πριν από τους τελικούς της Stoiximan Greek Basketball League.

Ο Τούρκος τεχνικός παρέμεινε στη Μύκονο μετά το ματς με την τοπική ομάδα, με τους παίκτες του «τριφυλλιού» να έχουν τριήμερο ρεπό μετά τα συνεχόμενα παιχνίδια του προηγούμενου διαστήματος και να παίρνουν ανάσες.

Ο Αταμάν επέστρεψε στη διάρκεια της Τετάρτης (20/5) από τη Μύκονο, το μεσημέρι της Πέμπτης θα έχει κανονικά την προπόνηση με τον Παναθηναϊκό και το βράδυ της ίδιας μέρας θα δειπνήσει με τον ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο.