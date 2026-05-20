Οδηγός έριξε σε λίμνη το νέο του Tesla για να δει αν ο Μασκ είχε δίκιο κι αυτό δεν πήγε καθόλου καλά (vid)

Στο εγχειρίδιο των Cybertrucks της Tesla αναφέρεται ότι με το Wade Mode, τα οχήματα μπορούν να κινηθούν για λίγο μέσα στο νερό, υλοποιώντας παλαιότερη δέσμευση του Έλον Μασκ ότι τα Tesla Cybertruck θα ήταν κάποια στιγμή «αρκετά αδιάβροχα» για να χρησιμεύουν ως σκάφη και να διασχίζουν ποτάμια.

Ένας ηλικιωμένος Αμερικανός, ωστόσο, το παράκανε καθώς απόφάσισε να δοκιμάσει τις δυνατότητες του καινούργιου Cybertruck σε λίμνη κι αυτό δεν πήγε καθόλου καλά.

Σύμφωνα με τη βρετανική Metro, την περασμένη Δευτέρα οι Αρχές στο βόρειο Τέξας ενημερώθηκαν ότι όχημα βυθιζόταν στη λίμνη Grapevine κι έσπευσαν στο σημείο για να δουν τι συμβαίνει. Εκεί βρήκαν τον Τζίμι Τζακ ΜακΝτάνιελ κι ακόμα ένα άτομο σώους αλλά απογοητευμένους.

Το κατέβασε και από τη ράμπα...

Όπως είπε ο ιδιοκτήτης, αποφάσισε να βάλει σκόπιμα το νέο του όχημα αξίας από 75.000 έως 101.000 δολάρια στο νερό για να τεστάρει τις δυνατότητές του κατεβάζοντάς το από τη ράμπα που κατεβαίνουν οι βάρκες και τα σκάφη. Η κατάληξη όμως ήταν αυτό να γεμίσει γρήγορα νερό, να βυθιστεί και ο ίδιος να βρεθεί μπλεγμένος και με χειροπέδες.

Ο ΜακΝτάνιελ συνελήφθη και κατηγορήθηκε για οδήγηση οχήματος σε λίμνη, έλλειψη έγκυρης άδειας σκάφους και πολλαπλές παραβάσεις σχετικά με τον εξοπλισμό ασφαλείας στο νερό.

«Θέλουμε να υπενθυμίσουμε στους οδηγούς ότι, παρόλο που ένα όχημα μπορεί να είναι τεχνικά ικανό να εισέλθει σε ρηχά γλυκά νερά, κάτι τέτοιο μπορεί να δημιουργήσει νομικά και ζητήματα ασφαλείας σύμφωνα με τη νομοθεσία του Τέξας».

Πηγή: ethnos.gr