Ανακοινώθηκε από τον ΠΑΣ Γιάννινα ο Μασλαρινός

Ο ΠΑΣ Γιάννινα ανακοίνωσε την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας από τον Βασίλη Μασλαρινό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα WBC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Βασίλη Μασλαρινό, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Βασίλης Μασλαρινός αποτελεί έναν από τους πλέον καταξιωμένους και έμπειρους προπονητές του ελληνικού γυναικείου μπάσκετ, με πολυετή παρουσία σε υψηλό επίπεδο, σημαντικές διακρίσεις και σπουδαία πορεία τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Με διαδρομή στην Α1 Γυναικών, παρουσία τόσο στην Εθνική Ελλάδας Γυναικών όσο και στην U18 ως Ομοσπονδιακός Προπονητής, αλλά και εμπειρία στο εξωτερικό, έρχεται στα Ιωάννινα για να ηγηθεί της νέας εποχής του συλλόγου μας, στην 8η συνεχόμενη χρονιά παρουσίας του ΠΑΣ Γιάννινα στην Α1 Γυναικών.

Η επιλογή του κόουτς Μασλαρινού σηματοδοτεί ξεκάθαρα τη φιλοσοφία και τις φιλοδοξίες της ομάδας μας: να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, να παραμένουμε ανταγωνιστικοί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού γυναικείου μπάσκετ και να χτίσουμε με συνέπεια το μέλλον του συλλόγου, εντός και εκτός συνόρων.

Πιστεύουμε απόλυτα πως η προσωπικότητα, οι γνώσεις, η εργασιακή νοοτροπία και η μπασκετική του φιλοσοφία ταιριάζουν απόλυτα με το όραμα του οργανισμού μας.

Coach, καλωσόρισες στην οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα WBC.

Μαζί συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε».