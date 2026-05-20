Ορεξάτη επανήλθε η Λίλεστρομ, τελικός Γιουρόπα Λιγκ στην Κωνσταντινούπολη

Σε εξ αναβολής παιχνίδι για τη 2η αγωνιστική του νορβηγικού πρωταθλήματος η 3η Λίλεστρομ υποδέχεται τη 12η Κρίστιανσουντ. Τελικός Γιουρόπα Λιγκ στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στη Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα, με φαβορί τους Άγγλους.

Η Κρίστιανσουντ έχασε μόνο στο ένα από τα 8 τελευταία παιχνίδια της με τη Λίλεστρομ για το πρωτάθλημα (4 νίκες).

Παρά το λάθος του τερματοφύλακά της στο 49’, που ολιγώρησε στη μικρή περιοχή του και δέχτηκε ένα εύκολο γκολ, η Λίλεστρομ πήρε τη νίκη με 3-1 επί της Σάντεφιορντ και έφτασε τις 6 επιτυχίες σε 9 παιχνίδια. Εντός έδρας μετράει 3 νίκες και 1 ήττα. Επανήλθε φέτος στη μεγάλη κατηγορία, έπειτα από την αήττητη πορεία της πέρσι στη Β’ (25-5-0). Η Κρίστιανσουντ τερμάτισε μία θέση πάνω από την τελευταία τριάδα και εκεί κινείται μέχρι στιγμής και στο φετινό πρωτάθλημα. Την προηγούμενη αγωνιστική έχασε 1-0 από τη Μόλντε, έχοντας ανοίξει πάντως το σκορ, πριν της ακυρωθεί το τέρμα ως οφσάιντ. Μακριά από την έδρα της έχει πάρει μόνο έναν βαθμό σε 4 ματς, ενώ έχει σημειώσει μόλις ένα γκολ στα παιχνίδια αυτά. Σκόραρε ωστόσο στους 7/8 τελευταίους αγώνες της με την αποψινή της αντίπαλο. Η αδύναμη επιθετικά φιλοξενούμενη θα προσπαθήσει να «κλέψει» αποτέλεσμα. Η νίκη της Λίλεστρομ σε συνδυασμό με περιορισμό στο σκορ πληρώνει καλά.

Στην 7η θέση της Μπουντεσλίγκα τερμάτισε το Σάββατο η Φράιμπουργκ, επικρατώντας με 4-1 εντός έδρας της Λειψίας. Πήρε έτσι το εισιτήριο για το Κόνφερενς Λιγκ, εκτός και αν κατακτήσει απόψε το τρόπαιο και παίξει ακόμα ψηλότερα, στο Τσάμπιονς Λιγκ. Για 4ο σερί ματς θα λείψει ο 24χρονος διεθνής Ιάπωνας επιθετικός Σουζούκι (9 γκολ). Η εστία της παραβιάστηκε στους 9 τελευταίους αγώνες της. Σταθερά στην τετράδα της Πρέμιερ Λιγκ η Άστον Βίλα, μετά και από τη νίκη της με 4-2 επί της 5ης Λίβερπουλ. Έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στο Τσάμπιονς Λιγκ ανεξαρτήτως της έκβασης του σημερινού τελικού. Δέχτηκε γκολ σε 9/11 τελευταίους αγώνες της για όλες τις διοργανώσεις. Όπως δήλωσε και ο Ουνάι Έμερι, σήμερα θα αποφασιστεί η συμμετοχή του 24χρονου Βέλγου μέσου Ονάνα (2 γκολ), ο οποίος έλειψε από τα 4 πιο πρόσφατα παιχνίδια της, αλλά προπονήθηκε κανονικά το τελευταίο διήμερο. Σταθερά εκτός ο Γάλλος χαφ Καμαρά (1 γκολ).

Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα έφτασαν δικαίως στον τελικό και η κάθε μία έχει τις δικές της πιθανότητες επικράτησης. Δεν θα είναι τόσο μεγάλη έκπληξη όσο δείχνουν οι αποδόσεις αν το παιχνίδι γείρει προς τους μαχητικούς Γερμανούς.

