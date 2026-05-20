Στην ΑΕΚ ο Ισπανός Κάρλος Οκάνια Μάτας

Σε ακόμη μία σημαντική προσθήκη προχώρησε η ΑΕΚ για τη νέα αγωνιστική περίοδο στο χάντμπολ ανδρών, καθώς απέκτησε τον Κάρλος Οκάνια Μάτας.

Ο 22χρονος Ισπανός αριστερός ίντερ θα φορέσει τα κιτρινόμαυρα τη σεζόν 2026/27. Η Ένωση έχει ήδη ανακοινώσει τις μεταγραφές των Κοτανίδη και Γκιγιέρμε Λινάρες, ενώ έχουν προηγηθεί και οι ανανεώσεις των Τοριάνι και Ματέους. Μέχρι στιγμής, οι τρεις νέες προσθήκες προέρχονται από το ισπανικό πρωτάθλημα.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«H AEK βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κάρλος Οκάνια Μάτας. Ο 22χρονος (22/01/2004) Ισπανός αριστερός ίντερ, ύψους 1.88μ., υπέγραψε το συμβόλαιό του και εντάσσεται στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας Χάντμπολ.

Ο Κάρλος Οκάνια Μάτας ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την CB Alarcos. Την τριετία 2021-2024 φόρεσε τη φανέλα της ισπανικής CB Cisne. Τη σεζόν 2021-22 συνέβαλε στην κατάκτηση της ανόδου στην Liga ASOBAL. Έτσι, τη σεζόν 2022-23 αγωνίστηκε στο κορυφαίο επίπεδο της Ισπανίας και σε ένα από τα καλύτερα Πρωταθλήματα της Ευρώπης. Το 2024 πήρε μεταγραφή για την Caserio Ciudad Real και κατέκτησε την άνοδο στην Liga ASOBAL, όπου αγωνίστηκε τη φετινή αγωνιστική περίοδο, έχοντας συμπαίκτη τον Κώστα Κοτανίδη. Υπήρξε διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ19 το 2019.

Mετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Κάρλος Οκάνια Μάτας δήλωσε στο aek.gr: «Θέλω να προσφέρω τον ενθουσιασμό μου και την εμπειρία μου στην ομάδα. Μόνο σκληρή δουλειά και όχι πολλά λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ όλους στην ΑΕΚ για την εμπιστοσύνη σας. Είμαι πεινασμένος για να προσφέρω και να πετύχουμε τους στόχους μας».

Κάρλος, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!»