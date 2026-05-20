Στην Καλαμάτα το Βαλκανικό Κύπελλο

Η Καλαμάτα ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο του βαλκανικού βόλεϊ, καθώς τον Οκτώβριο του 2026 θα φιλοξενήσει το Βαλκανικό Κύπελλο Συλλόγων (BVA Cup).

Τη διοργάνωση θα αναλάβει και επίσημα ο ΑΟ Καλαμάτα 1980 Affidea.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Καλαμάτας 80:

«Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ VOLLEY!

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι τον Οκτώβριο του 2026, η καρδιά του Βαλκανικού βόλεϊ θα χτυπά στην πόλη μας!

Ο ΑΟ Καλαμάτα 1980 Affidea αναλαμβάνει επίσημα τη διοργάνωση του Βαλκανικού Κυπέλλου Συλλόγων (BVA Cup) 2026!

Θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον εκτελεστικό διευθυντή Περικλή Μπακοδήμο για την αμέριστη υποστήριξή του, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή ανάληψη αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης!

Προετοιμαζόμαστε από τώρα για να υποδεχτούμε τη διοργάνωση όπως της αξίζει. Σας θέλουμε όλους δίπλα μας σε αυτό το ιστορικό ταξίδι!

Stay tuned για όλες τις λεπτομέρειες, το πρόγραμμα και τις εκπλήξεις που έρχονται!

Ραντεβού στην Καλαμάτα – Οκτώβριος 2026

Συνεχίζουμε να γράφουμε ιστορία!»