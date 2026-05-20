Καρυστιανού: Αύριο Πέμπτη ανακοινώνει το κόμμα της από τη Θεσσαλονίκη

«Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι κι αυτό τους τρομάζει πολύ και δεν μπορούν να μας αναχαιτήσουν» αναφέρει η Μαρία Καρυστιανού με αφορμή την ανακοίνωση του κόμματός της αύριο Πέμπτη (21/5) στη Θεσσαλονίκη.

«Έτσι μηχανεύονται πολλά και κάνουν ακόμα περισσότερα. Αλλά δεν πρόκειται να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας, αναφέρει σε βίντεο που δημοσιοποιεί στα social media η κ. Καρυστιανού.

«Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.

«Έτσι λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο Πέμπτη στις 18:30 στον κινηματογράφο "Ολύμπιον" στην πλατεία Αριστοτέλους στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε όλοι το πιο δυνατό μηνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή», αναφέρει στο μήνυμά της η κα Καρυστιανού.

Πηγή: cnn.gr