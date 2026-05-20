Τραγωδία στην Αττική Οδό: Νεκρός μοτοσικλετιστής που χτύπησε σε καθρέφτη περιπολικού και καρφώθηκε σε φορτηγό

Θανατηφόρο τροχαίο με έναν νεκρό μοτοσικλετιστή σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (20/5/2026) στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για το τροχαίο, ο μοτοσικλετιστής κινούταν στην Αττική Οδό όταν χτύπησε σε καθρέφτη περιπολικού που ήταν σταματημένο για να κάνει έλεγχο σε όχημα, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να χάσει τον έλεγχο.

Στη συνέχεια ο οδηγός εξετράπη της πορείας του και χτύπησε πάνω σε φορτηγό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Το περιστατικό έγινε στα 500 μέτρα από τα διόδια της Ανθούσας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν το δυστύχημα.

Στο σημείο έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών εξαιτίας του τροχαίου και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Πλακεντίας.

Πηγή: newsit.gr