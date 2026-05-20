Αρέσει στον ΠΑΟΚ ο Χάτζινς, στη λίστα του Τρινκιέρι για τα γκαρντ (vid)

Ο Χάτζινς έχει κάνει το κλικ στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του για την ενίσχυση στα γκαρντ.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι σχεδιάζει ήδη τον νέο ΠΑΟΚ ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, με τις διεργασίες για τη διαμόρφωση του ρόστερ να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι πρώτες κινήσεις γύρω από τον ελληνικό κορμό και τις ανανεώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι επιλογές που εξετάζονται από την ξένη αγορά.

Μία από τις περιπτώσεις που απασχολούν σοβαρά τον Δικέφαλο είναι εκείνη του Τρέβορ Χάτζινς. Ο 27χρονος Αμερικανός guard, που μπορεί να αγωνιστεί τόσο στον «άσο» όσο και στο «δύο», αγωνίζεται τα τελευταία δύο χρόνια στη Γαλλία με τη φανέλα της Λε Μαν και πραγματοποιεί ιδιαίτερα παραγωγικές σεζόν.

Στο φετινό γαλλικό πρωτάθλημα μετρά 15,8 πόντους και 3,9 ασίστ κατά μέσο όρο σε σχεδόν 28 λεπτά συμμετοχής, έχοντας παράλληλα πολύ καλό ποσοστό πίσω από τα 6,75μ. με 39,8%. Αντίστοιχα θετική ήταν και η περσινή του παρουσία, όταν ολοκλήρωσε τη χρονιά με 16 πόντους και 43,5% στα τρίποντα.

Στο Basketball Champions League ο Χάτζινς είχε επίσης σημαντική συμβολή, καταγράφοντας 15 πόντους και 5,7 ασίστ ανά παιχνίδι. Το όνομά του είχε απασχολήσει και την Παρί το περασμένο καλοκαίρι, όταν αναζητούσε τον αντικαταστάτη του Σορτς, όμως τελικά οι Γάλλοι προχώρησαν σε άλλη επιλογή.

Ο Αμερικανός είχε περάσει και από το NBA τη σεζόν 2022-23, πραγματοποιώντας πέντε εμφανίσεις με τους Χιούστον Ρόκετς. Την ίδια περίοδο στη G-League είχε εξαιρετικά νούμερα, με 18,7 πόντους και 5,7 ασίστ ανά αγώνα.

Στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι ο Χάτζινς διαθέτει τα χαρακτηριστικά που αναζητά ο Τρινκιέρι για τον βασικό οργανωτή της ομάδας και ήδη έχει υπάρξει επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τις εξελίξεις να αναμένονται σύντομα.