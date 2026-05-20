Κόντρα στην Μπαρτσελονέτα ο Ολυμπιακός, στην τελευταία στροφή πριν το Final 4

Την τελευταία του αγωνιστική υποχρέωση πριν από το Final 4 του Champions League δίνει απόψε η ομάδα πόλο ανδρών του Olympiacos, η οποία αντιμετωπίζει στις 21:30 τη Μπαρτσελονέτα στο Παπαστράτειο, σε αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι Πειραιώτες έχουν ήδη «κλειδώσει» τη συμμετοχή τους στην τελική φάση της διοργάνωσης, μετά τη σημαντική επικράτηση επί της Μπρέσια στην Ιταλία στα πέναλτι την περασμένη εβδομάδα. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στους οκτώ βαθμούς και εξασφάλισε τη δεύτερη θέση του ομίλου, αφήνοντας εκτός συνέχειας τόσο την ιταλική ομάδα όσο και τη Νόβι Μπέογκραντ.

Η αποψινή αναμέτρηση έχει έντονο χαρακτήρα προετοιμασίας για την ελληνική ομάδα, απέναντι σε έναν αντίπαλο που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Η Μπαρτσελονέτα έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακή πορεία στην προημιτελική φάση, μετρώντας πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, ενώ στο ματς του πρώτου γύρου στην Ισπανία είχε επικρατήσει του Ολυμπιακού με 20-13.

«Αντιμετωπίζουμε μία ομάδα που, πιθανότατα, παίζει το καλύτερο πόλο στην Ευρώπη, αυτή την περίοδο. Περιμένουμε ένα πολύ δύσκολο, αλλά και πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Θέλουμε να υπερασπιστούμε την έδρα μας. Για εμάς, είναι επίσης μια πολύ καλή προετοιμασία ενόψει των τελικών του πρωταθλήματος. Εύχομαι όλοι να απολαύσουν το παιχνίδι», δήλωσε ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Έλβις Φάτοβιτς.

Από την πλευρά των παικτών, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου τόνισε:

«Ξέρουμε όλοι, ότι από βαθμολογικής άποψης δεν έχει ιδιαίτερη σημασία το ματς της Τετάρτης, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Θέλουμε να παρουσιαστούμε το ίδιο σοβαροί και έτοιμοι, όσο ήμασταν στα προηγούμενα ματς και όσο θέλουμε να είμαστε και στη συνέχεια. Η Μπαρτσελονέτα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και είναι το καλύτερο τεστ που μπορεί να έχουμε, ενόψει των τελικών του πρωταθλήματος, αλλά και του Final-4 της Μάλτας. Αυτοί είναι οι δύο τελευταίοι στόχοι της σεζόν».