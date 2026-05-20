Ηλιούπολη: Έντονες αντιδράσεις κατά των γονέων που ζητούν μόρια για τα παιδιά τους λόγω της αυτοκτονίας

Αντιδράσεις προκάλεσε σε πολλούς η στάση της Ενωσης Συλλόγων Γονέων της Ηλιούπολης, που λόγω της αυτοκτονίας των δυο 17χρονων κοριτσιών που φοιτούσαν σε ένα από τα σχολεία της περιοχής- ένα γεγονός που συγκλόνισε όλους μας τις προηγούμενες ημέρες- έσπευσαν να ζητήσουν την μοριοδότηση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, όλων της υποψηφίων της περιοχή.

Επικαλούμενοι ένα σοκ που βιώνουν οι μαθητές και που ισχυρίζονται ότι θα τους βάλει σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους άλλους υποψηφίους.

Ανάμεσα σε άλλους που σχολίασαν δεικτικά αυτή τη στάση των Γονέων, που έσπευσαν να εκμεταλλευτούν για ίδιον όφελος την τραγωδία, ή καλύτερα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν για όφελος των "βλασταριών" τους την τραγωδία των άλλων, ηταν και ο αρθρογράφος της εφημερίδας Τα Νέα Ηλίας Κανέλλης.

Που αφού ειρωνεύτηκε το αίτημα, αντιπροτείνοντας τον διορισμό άμεσα όλων των υποψηφίων στο δημόσιο ή τουλάχιστον την συνταξιοδότησή τους, έγραψε:

"Ζούμε σε μια κοινωνία που διδάσκει στα παιδιά της να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν καμία αναποδιά στη ζωή , να είναι συνεχώς έρμαια ενός σοκ. Μια κοινωνία μέλημα της οποίας είναι η επιστροφή στην αθωότητα, στην παιδική ηλικία. Μια κοινωνία στην οποία κυριαρχεί ενας πολιτικός παλιμπαιδισμός. Μια κοινωνία παιδί."

Πηγή: thetoc.gr